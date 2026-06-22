Keir Starmer renunció como primer ministro de Reino Unido: los motivos

El propio Keir Starmer anuncia en Reino Unido que dejará su cargo de primer ministro, ante las perspectivas que se abren por nuevas elecciones.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su dimisión como primer ministro, tras señalar que ha escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista, tras meses de criticas y polémicas que han puesto fin a su etapa tras ganar las elecciones en julio de 2024.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", ha expresado en un mensaje a las puertas de la sede de Gobierno en Downing Street.

Según ha dicho, todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido.

"Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista", ha indicado.

Donald Trump reveló hace horas que Keir Starmer dejaría su cargo porque "fracasó". Foto Efe EFE Keir Starmer habló con Carlos III "Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión", ha afirmado Starmer sobre una charla con el rey Carlos III.