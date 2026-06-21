Trump asegura que Starmer dimitirá como primer ministro de Reino Unido: "Fracasó estrepitosamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este domingo que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer , dejará su cargo . Las declaraciones se dieron en medio de las versiones que circulan en distintos medios británicos que aseguran que la dimisión se produciría este lunes.

"Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: la inmigración y la energía", escribió Trump en su red social Truth Social, donde volvió a cuestionar la gestión del primer ministro británico.

Las declaraciones se produjeron mientras distintos medios del Reino Unido especulan con una eventual salida de Starmer, luego de los resultados obtenidos por el Partido Laborista en recientes elecciones locales y regionales celebradas en Inglaterra, Escocia y Gales.

En el mismo mensaje, Trump aprovechó para reclamar una mayor explotación de los recursos energéticos británicos. "¡Abran el petróleo del Mar del Norte!", escribió el mandatario estadounidense, en referencia a un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del crudo y las dificultades para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones vinculadas al conflicto con Irán.

El presidente estadounidense concluyó su publicación con un mensaje dirigido a Starmer. "¡Le deseo lo mejor!", expresó, pese a que la relación entre ambos dirigentes atravesó distintos momentos de tensión desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Las diferencias entre Trump y Starmer

En ese sentido, si bien en los primeros meses de convivencia política ambos gobiernos intentaron sostener una relación pragmática basada en los históricos vínculos entre Estados Unidos y Reino Unido, las diferencias comenzaron a hacerse visibles con el paso del tiempo.

Uno de los principales puntos de fricción estuvo relacionado con la política exterior en Medio Oriente, ya que durante la escalada del conflicto con Irán, Starmer evitó alinearse de manera automática con Washington y limitó inicialmente el uso de instalaciones militares británicas para operaciones ofensivas. Aunque posteriormente autorizó determinadas acciones, lo hizo bajo condiciones específicas. Aquella decisión generó malestar en la Casa Blanca. Incluso, en distintas oportunidades, Trump manifestó públicamente su descontento y llegó a sostener que la relación bilateral "ya no es lo que era".

Desde entonces, el vínculo entre ambos gobiernos se mantuvo dentro de los canales diplomáticos normales, aunque fría y distante.

FUENTE: EFE