Crisis en Reino Unido: Keir Starmer evalúa su renuncia y podría anunciar su salida en las próximas horas

El futuro político del primer ministro británico, Keir Starmer , entró en una fase decisiva luego de semanas de cuestionamientos internos dentro del Partido Laborista.

En este marco, distintos medios del Reino Unido aseguran que el líder laborista analiza anunciar en las próximas horas un cronograma para abandonar el cargo, una decisión que facilitaría una transición ordenada hacia un nuevo liderazgo.

La figura que concentra la atención es Andy Burnham, exalcalde de Manchester y reciente ganador de una banca parlamentaria tras imponerse ampliamente en la elección parcial de Makerfield.

Su regreso a Westminster revitalizó las especulaciones sobre una sucesión en Downing Street y consolidó su posición como principal alternativa dentro del laborismo.

La situación se volvió más delicada para Starmer después de que varios integrantes de su gabinete le transmitieran en privado la necesidad de definir su continuidad.

Entre los nombres mencionados por la prensa británica figuran la canciller Yvette Cooper, la ministra del Interior Shabana Mahmood y el titular de Energía Ed Miliband.

Según distintas versiones, algunos dirigentes incluso advirtieron sobre el riesgo de una rebelión parlamentaria si la incertidumbre se prolonga.

Una transición pensada para el otoño

El esquema que gana fuerza dentro del oficialismo contempla que Starmer permanezca en funciones hasta el otoño boreal, permitiendo que el eventual sucesor llegue fortalecido a la conferencia anual del Partido Laborista prevista para septiembre.

La alternativa también otorgaría tiempo para organizar equipos de gobierno y garantizar una transición sin sobresaltos en la conducción del país.

¿Elección interna o una sucesión sin competencia?

Una de las principales incógnitas es si Burnham enfrentará rivales en una eventual contienda por el liderazgo.

Diversos medios británicos sostienen que el dirigente ya cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de los diputados laboristas, una ventaja que dificulta la aparición de competidores con posibilidades reales de éxito.

El papel de Wes Streeting

El nombre que aparece con más frecuencia como posible adversario es el de Wes Streeting, exsecretario de Salud y uno de los dirigentes que impulsó públicamente la discusión sobre el liderazgo partidario.

Aunque semanas atrás aseguró que estaba dispuesto a competir, en las últimas horas crecieron las versiones sobre una eventual retirada de su candidatura para evitar una disputa que fracture al partido.

Movimientos detrás de escena

Mientras Starmer pasó el fin de semana manteniendo consultas con asesores y colaboradores cercanos, comenzaron a registrarse contactos informales entre dirigentes de ambos sectores para preparar una posible transición.

La prensa británica informó incluso sobre reuniones preliminares entre funcionarios del actual gobierno y referentes del entorno de Burnham.

Reino Unido podría tener otro primer ministro

Si finalmente se concreta la salida de Starmer, el Reino Unido sumará un nuevo cambio de liderazgo en un período marcado por la inestabilidad política.

La eventual llegada de Burnham convertiría al dirigente laborista en el séptimo primer ministro británico en apenas una década y abriría una nueva etapa para un gobierno que busca recuperar iniciativa frente a los desafíos económicos y electorales de los próximos años.