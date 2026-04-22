Por qué recomiendan poner jabón rallado en el armario.

Guardar jabón rallado en una bolsita dentro del armario es un truco casero que volvió a ponerse de moda por su simpleza y bajo costo. Se trata de una práctica que muchas personas utilizan para mejorar el aroma de la ropa y mantener en mejores condiciones las prendas guardadas, especialmente en espacios cerrados.

El motivo principal es su capacidad para perfumar de forma suave y constante. Al estar rallado y dentro de una bolsita de tela o tul, el jabón libera su fragancia lentamente, lo que ayuda a que la ropa, las sábanas y las toallas conserven un aroma agradable durante más tiempo.

Además, este recurso resulta útil para combatir el típico olor a encierro del placard. En muebles poco ventilados o donde las prendas pasan semanas guardadas, el jabón actúa como un neutralizador de olores, generando una sensación de frescura sin necesidad de usar productos químicos o perfumes intensos.

Otro de sus beneficios es que se trata de una alternativa económica y accesible. Puede hacerse con restos de jabón que ya no se usan, lo que permite reutilizar materiales y evitar gastar en aromatizantes comerciales. Por eso, es una opción práctica para el cuidado cotidiano del hogar.

También es un aliado para conservar mejor la ropa de temporada. Colocar estas bolsitas junto a abrigos, frazadas o prendas que no se usan por meses ayuda a que mantengan un olor fresco cuando vuelven a utilizarse. En algunos casos, incluso puede colaborar a reducir la humedad del ambiente, uno de los factores que generan malos olores.

Jabón rallado en el armario: cómo hacer que funcione correctamente

Para que funcione correctamente, es importante ubicar la bolsita en lugares estratégicos del placard, como estantes o entre pilas de ropa. Se recomienda evitar el contacto directo con las prendas, ya que podría dejar residuos o manchas, y elegir jabones secos y de aroma suave.

De todos modos, este truco no reemplaza otros cuidados básicos. Ventilar el armario, guardar la ropa completamente seca y mantener una limpieza regular siguen siendo claves para evitar la humedad y los malos olores. El jabón rallado funciona como un complemento simple que ayuda a mejorar el ambiente y el estado de las prendas.