Pobreza infantil y en adultos mayores: se desploman los índices de los extremos sociales

Según el informe de pobreza del Indec, ambos extremos bajaron y ya son menores a las de todo el Gobierno de Alberto Fernández.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una fuerte baja en la pobreza infantil y en adultos mayores. Estos indicadores ya están en niveles cercanos a los del segundo semestre de 2018 y se mantienen en línea con el total nacional que bajó a 31,6%.

Desde el Indec presentaron el informe de pobreza correspondiente al primer semestre de 2025 que arrojó una pobreza total del 31,6%, cifra que va de la mano con los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (31,5%) y el nowcast Martín González-Rozada de la Universidad Torcuato di Tella (31,6%). Esta baja con respecto al segundo semestre de 2024, donde la pobreza alcanzaba al 38,1% de la población, también se vio reflejada en la pobreza infantil y de adultos mayores.

En lo que refiere a la pobreza infantil, según el Indec, alcanza al 45,4%, representando una caída con respecto a los informes anteriores. En el último de Alberto Fernández como presidente, la pobreza alcanzaba al 58,4% de los menores de 15 años, número que aumentó con el ajuste "motosierra" y la llevó al 66,1% en el primer semestre de 2024, para luego derrumbarse al 51,9 a fines de año.

En cuanto a los adultos mayores, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec reveló que alcanza al 10,8% de la población mayor de 65 años. En el segundo semestre de 2023 la cifra llegó al 17,6% de la población, mientras que seis meses más tarde fue del 29,7%, pero también tuvo una fuerte baja durante el segundo semestre de 2024 al llegar al 16%.

Vale señalar que las cifras, aunque prometedoras, deben surcar un largo camino para llegar al hito del 25,7% nacional que se alcanzó en el segundo semestre de 2017, en el que la pobreza infantil llegó a bajar al 39,7% y la pobreza en adultos mayores estuvo en 6,3%.