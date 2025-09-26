Encontraron un llamativo objeto metálico en Chaco y creen que se trataría de basura espacial de SpaceX

Un cilindro metálico de gran tamaño cayó en un campo de Chaco y provocó temor y misterio entre los vecinos de la zona.

Los habitantes de Puerto Tirol, Chaco, aseguaron haber visto cómo caída un objeto metálico en la zona del ex Campo Rossi.

Un misterioso objeto aeroespacial impactó el jueves en un campo de Puerto Tirol, Chaco, provocando sorpresa, susto y alerta entre los vecinos de la zona. Las autoridades creen que se trataría de basura espacial de SpaceX.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:15, cuando un cilindro metálico de gran tamaño cayó desde el cielo y quedó incrustado en la propiedad de Ramón Ricardo González, un hombre de 47 años.

El artefacto, que mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro y está fabricado en fibra de carbono, ya se encuentra bajo la custodia de las autoridades mientras se realizan las pericias técnicas pertinentes. El caso está siendo investigado por la Policía del Chaco y equipos especializados, que aseguraron el área y descartaron riesgos inmediatos de explosión.

Aunque no se ha confirmado oficialmente su procedencia, fuentes policiales no descartan que se trate de chatarra espacial vinculada a SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.