La millonaria indemnización que deberá pagar una clínica por dejar un tubo en el cuerpo de un paciente

Un hombre de 59 años se sometió a una intervención quirúrgica en una clínica del partido bonaerense en Junín y los médicos le dejaron, accidentalmente, un pedazo de tubo dentro de su cuerpo. Por el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín emitió un fallo que ordena a una clínica local y su aseguradora a indemnizar al jubilado damnificado.

El paciente, un jubilado de Junín, se sometió a una cirugía urológica en la clínica de la ciudad, en la que se le colocó un tubo de drenaje. La extracción de este artefacto estaba programada para las 48 horas posteriores a la operación. Sin embargo, cuando se procedió a retirarlo, el tubo se rompió, y una porción permaneció en el organismo del paciente.

Tras el hallazgo accidental del fragmento, el paciente aseguró que sufrió un fuerte impacto emocional, así como complicaciones relacionadas con ansiedad y angustia.

Cuál fue la resolución de la Justicia por el caso En su resolución, los jueces Ricardo Castro Durán y Gastón Volta señalaron que, si bien el incidente no fue consecuencia de mala praxis médica, sí se debió a deficiencias en el servicio postoperatorio brindado por la institución de salud. En consecuencia, el tribunal concluyó que las carencias en el seguimiento y control postquirúrgico fueron la causa directa del daño sufrido por el paciente.