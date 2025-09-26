Axel Kicillof desmintió una foto de compras en Nueva York y apuntó contra Javier Milei: "Dejen de fabricar fakes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , desmintió este viernes una supuesta foto suya que circuló en las redes donde se lo ve de compras en una tienda de Apple en Nueva York y salió al cruce de Javier Milei . "La foto mía es falsa, pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera", ironizó el mandatario.

A través de un posteo de X, el gobernador bonaerense tildó de "falsa" la foto que circuló en las redes en las últimas horas y la comparó con la postal del encuentro de Milei con el presidente de Estados Unidos en la Asamblea de las Naciones Unidas.

"Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU", enfatizó Kicillof, que luego agrega: "Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera".

El mensaje fue acompañado de una foto que mostraba, de un lado, a Trump y a Milei con la carpeta que le obsequió el presidente estadounidense, bajo el lema "Verdadero". Del otro, la supuesta foto de perfil de Kicillof en un negocio de la marca de la manzana. "Falso", aclara la publicación.

"Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina", sentenció Kicillof al final de su posteo.

La imagen había sido viralizada por el ecosistema libertario de las redes sociales luego de que La Derecha Diario, el sitio digital con estrechos lazos con el Gobierno libertario, la difundiera acompañada del siguiente texto: "No falla. El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza".

"Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?", escribió @TommyShelby_30, uno de los trolls oficialistas que se subieron a la campaña para difundir la foto.

El viaje de Kicillof a Nueva York

La fake news sobre el gobernador se enmarca en el viaje de Kicillof a Nueva York para participar del foro "Democracia siempre", en homenaje al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, fallecido el 13 de mayo pasado.

Allí, Kicillof se mostró con el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y sus pares Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gusavo Petro (Colombia) y Pedro Sánchez (España), en una actividad donde buscó mostrarse como una figura con presencia internacional con un alineamiento opuesto al expresado por Javier Milei durante su paso por las Naciones Unidas.

En su discurso, Kicillof cruzó al libertario e incluso planteó que "la Argentina de Milei es un verdadero caso de estudio, más que un caso de estudio es una vergüenza nacional". "Se atraviesa en Argentina una profundísima crisis, por supuesto que tiene fundamentos históricos, estructuras, más antiguos, pero tiene un responsable. La crisis actual tiene como responsable a Javier Milei y tal vez visto desde afuera se vea que es felicitado y acompañando por buena parte de ese nuevo poder económico", sentenció en ese escenario el dirigente opositor.