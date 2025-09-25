La ambulancia de Kicillof subió al Movimiento Derecho al Futuro a un intendente que lo enfrentó en septiembre

El traspié electoral de Somos Buenos Aires , del 7 de septiembre, dejó muy mal parados a muchos intendentes que se subieron a la opción del centro perdiendo el control de sus Consejos Deliberantes. Motivo por el cual algunos jefes comunales, garrocha en mano, buscan pasarse a las filas del Movimiento Derecho al Futro (MDF) de Axel Kicillof .

El primero en pegar el salto para volver al Movimiento Derecho al Futuro , luego de irse con críticas a Kicillof por no romper con La Cámpora , es el intendente de General Villegas Gilberto Alegre , que luego de perder las elecciones legislativas, quedando en segundo lugar detrás de La Libertad Avanza, dejó de atender los teléfonos de los armadores de Somos Buenos Aires para madurar su regreso al espacio fundado por Axel Kicillof.

Si bien el jefe comunal villeguense quedó a casi 5 puntos de los libertarios (37,77% a 33,02%) logrando sumar tres concejales a sus filas, reconoció que pintarse de rosa fue una experiencia transitoria.

Por lo que, en frío, tras analizar los resultados electorales, Gilberto Alegre decidió volver a alinearse con el gobernador. “Nosotros fuimos a estas elecciones con la idea de aumentar nuestra presencia en el Concejo Deliberante. Eso para nosotros fue un gran logro porque obtuvimos tres concejales nuevos y pasamos a tener una fuerza importante”, afirmó el intendente de General Villegas, justificando su cambio “de escudería” a la estrategia electoral del peronismo a los comicios nacionales del 26 de octubre. “Se viene una elección muy importante y la opinión casi unánime fue que vamos a seguir acompañando a Axel Kicillof en su proyecto”, sostuvo.

De decir "La Cámpora es mi límite" a defender en octubre la boleta de Fuerza Patria

Vale destacar que Gilberto Alegre llegó a la intendencia representando al peronismo de Miguel Àngel Pichetto en Juntos por el Cambio; y tras la derrota electoral del 2023 empezó a coquetear, por una cuestión de supervivencia, con Axel Kicillof. Hasta llego a ser uno de los primeros intendentes en sumarse al MDF, el espacio impulsado por el gobernador bonaerense.

Eso sí, siempre condiciono su permanencia al MDF a la ruptura de Kicillof con La Cámpora. Algo que nunca ocurrió por lo que el intendente de General Villegas antes de pegar el portazo y sumarse a la aventura de Somos Buenos Aires - que aglutinaba a gran parte de sus exsocios de Juntos por el Cambio-; marco sus diferencias con la estrategia del gobernador “Para mí Máximo Kirchner es un escollo muy difícil de resolver. No puedo ir a un acto donde digamos ‘libertad a Cristina’, porque no considero que sea razonable. Máximo no representa ningún valor dentro de nuestra sociedad, y además no puede ser uno de los referentes del espacio”.

Con tal de no tener sobresaltos en los próximos dos años para Gilberto Alegre, Máximo Kirchner y la muchachada de La Cámpora son todos rubios y de ojos celestes. Aunque volvió a dejar en claro que su salto con garrocha, como un intendente más del peronismo que defiende en octubre la boleta de Fuerza Patria, es hacia el proyecto de Axel Kicillof y que “ no se traga el paquete completo”.

El otro intendente que quiere sumar Kicillof

El otro intendente que Axel Kicillof busca tentar para sumarlos a las filas del MDF es el jefe comunal de Chivilcoy Guillermo Britos. Él fue uno de los intendentes que participo en la casa de gobierno bonaerense de las reuniones que dieron origen al MDF.

Guillermo Britos Int de Chivilcoy Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy Foto: Municipalidad de Chivilcoy

Tras quedar en Chivilcoy en un lejano cuarto lugar siendo candidato a senador provincial por Somos Buenos Aires, Britos reconoció en dialogo con MDZ que con el resultado puesto fue un error haberse sumado al espacio de centro. “No tuve apoyo de ninguno de los referentes locales de las fuerzas que integraban Somos Buenos Aires. No solo me dejaron solo, sino que fueron como candidatos en la boleta de La libertad Avanza y hacían campaña en mi contra en lugar de pegarle a los candidatos del kirchnerismo”, y agregó: “Claramente tendría que haber competido con la boleta de mi espacio”.

Y marcando sus diferencias con el kirchnerismo, algo que complicaría las aspiraciones del gobernador para incorporarlo a las filas de su espacio, dijo: “Yo me acerque cuando Kicillof dijo que no iba a ir con La Cámpora, y me alejé inmediatamente cuando Kicillof volvió con La Cámpora. Yo no puedo compartir espacio con La Cámpora, fue por eso que deje el Frente Renovador”.

Y, en cuanto a cómo va a jugar en octubre, Guillermo Britos sostuvo: “Vamos a hablar con mi equipo y veremos que hacer, nosotros no tenemos ningún candidato que compita en octubre”.