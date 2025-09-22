Una conductora de América reveló la experiencia sobrenatural que vivió estando internada

La periodista recordó el momento en su programa y dejó helados a todos sus compañeros con su relato.

Las experiencias paranormales o sobrenaturales están a la orden del día en el mundo de la televisión. En las últimas horas, una conocida conductora de América decidió contar frente a cámara una situación que vivió estando internada y que hasta el momento no había relatado.

Se trata nada más ni nada menos que de Marcela Tauro, conductora de "Infama" y panelista de "Intrusos". La comunicadora abrió una sección llamada "Infama sobrenatural" donde se encargan de contar las historias que han vivido protagonistas del ciclo o figuras del mundo del espectáculo.

En esta ocasión, ella se animó a relatar lo que vivió: "Yo tuve a mi hijo y los dos estuvimos con riesgo de muerte. Voy a terapia y estaban hablando con mi familia que iba básicamente a diálisis o a trasplante", comenzó. Luego subrayó que, en medio de esa charla, ingresó un médico a la habitación.

"En eso entra un médico a terapia, me empieza a hablar, me toca y empiezo a orinar", reveló la conductora causando sorpresa. En ese mismo momento, los profesionales de la salud que se encontraban hablando con la familia de ella ingresaron rápidamente.