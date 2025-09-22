Una conductora de América reveló la experiencia sobrenatural que vivió estando internada
La periodista recordó el momento en su programa y dejó helados a todos sus compañeros con su relato.
Las experiencias paranormales o sobrenaturales están a la orden del día en el mundo de la televisión. En las últimas horas, una conocida conductora de América decidió contar frente a cámara una situación que vivió estando internada y que hasta el momento no había relatado.
Se trata nada más ni nada menos que de Marcela Tauro, conductora de "Infama" y panelista de "Intrusos". La comunicadora abrió una sección llamada "Infama sobrenatural" donde se encargan de contar las historias que han vivido protagonistas del ciclo o figuras del mundo del espectáculo.
Te Podría Interesar
En esta ocasión, ella se animó a relatar lo que vivió: "Yo tuve a mi hijo y los dos estuvimos con riesgo de muerte. Voy a terapia y estaban hablando con mi familia que iba básicamente a diálisis o a trasplante", comenzó. Luego subrayó que, en medio de esa charla, ingresó un médico a la habitación.
Video: una conductora de América contó una experiencia sobrenatural
"En eso entra un médico a terapia, me empieza a hablar, me toca y empiezo a orinar", reveló la conductora causando sorpresa. En ese mismo momento, los profesionales de la salud que se encontraban hablando con la familia de ella ingresaron rápidamente.
"Cuando quise averiguar quién era, cuando me sané y pasé toda la historia, nunca pudimos... Yo lo tomé como que era un ángel porque después me entero que al papa Francisco le habría pasado una situación parecida que se le habría manifestado a través de una rosa diciéndole que iba a ser Papa", contó Marcela Tauro.