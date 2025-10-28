Con una payada viral, el conductor de El Trece dejó en claro su punto de vista tras lo sucedido el domingo 26 de octubre.

El comunicador no se guardó nada y aconsejó a las figuras políticas del momento. Foto: captura de video/ El Trece.

La revolución por los resultados de las elecciones legislativas 2025 sigue dejando tela para cortar y quien no podía faltar era nada más ni nada menos que Mario Pergolini. El conductor abrió Otro Día Perdido hablando sobre lo ocurrido el domingo y dejó un claro mensaje.

"Ya no creo más en las encuestas, qué pasó y ahora qué hacemos con esto que tenemos en la manos. Cómo lo frenamos, cómo lo acompañamos", comenzó expresando el conductor de El Trece. Además, subrayó que fue inesperado y se preguntó si la boleta única habrá sido fundamental para la elección.

Posteriormente a esto y fiel a su estilo, Pergolini dejó un contundente mensaje con una clásica payada que sorprendió a todos los presentes: "Aquí me pongo a payar tras votar en una escuela. Desde Washington a Ushuaia ganó el Javo, aunque les duela".

El contundente mensaje de Mario Pergolini tras las elecciones ¡Picante! Mario Pergolini opinó sobre las elecciones y dejó un contundente mensaje "Si la oposición no cambia, habrá Milei para rato, Cristina y Axel aflojen, son una bolsa de gato. Aunque toda la Argentina se ha pintado de violeta, le pido a las fuerzas del cielo que no agranden más la grieta y del poder, no se abusen Javo, Caputo y Karina porque el que pierde va preso, ya me lo dijo Cristina", finalizó el periodista con el poncho en su mano.