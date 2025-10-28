¡Picante! Mario Pergolini opinó sobre las elecciones y dejó un contundente mensaje
Con una payada viral, el conductor de El Trece dejó en claro su punto de vista tras lo sucedido el domingo 26 de octubre.
La revolución por los resultados de las elecciones legislativas 2025 sigue dejando tela para cortar y quien no podía faltar era nada más ni nada menos que Mario Pergolini. El conductor abrió Otro Día Perdido hablando sobre lo ocurrido el domingo y dejó un claro mensaje.
"Ya no creo más en las encuestas, qué pasó y ahora qué hacemos con esto que tenemos en la manos. Cómo lo frenamos, cómo lo acompañamos", comenzó expresando el conductor de El Trece. Además, subrayó que fue inesperado y se preguntó si la boleta única habrá sido fundamental para la elección.
Te Podría Interesar
Posteriormente a esto y fiel a su estilo, Pergolini dejó un contundente mensaje con una clásica payada que sorprendió a todos los presentes: "Aquí me pongo a payar tras votar en una escuela. Desde Washington a Ushuaia ganó el Javo, aunque les duela".
El contundente mensaje de Mario Pergolini tras las elecciones
"Si la oposición no cambia, habrá Milei para rato, Cristina y Axel aflojen, son una bolsa de gato. Aunque toda la Argentina se ha pintado de violeta, le pido a las fuerzas del cielo que no agranden más la grieta y del poder, no se abusen Javo, Caputo y Karina porque el que pierde va preso, ya me lo dijo Cristina", finalizó el periodista con el poncho en su mano.
Luego de este momento artístico, Mario Pergolini se refirió a la Boleta Única de Papel y dejó en claro que "había algunas dudas, pero la verdad es que funcionó muy bien. Parecía un álbum de figuritas con toda la colección completa". También subrayó que las caras de los candidatos tendrían que ser más grandes para que las personas puedan visualizarlos sin problemas.