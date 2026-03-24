Moana ya estrenó su tráiler del esperadísimo live action y es viral en todos lados: así se ve La Roca como Maui

Disney sacudió las redes este lunes 23 de marzo al liberar el primer adelanto oficial del esperado live-action de Moana . La gran sorpresa, que ya es tendencia mundial, es la aparición de Dwayne "The Rock" Johnson, quien se pone en la piel del carismático semidiós Maui.

Con una ambientación visual que promete ser cinematográfica y épica, Disney calienta motores para lo que será, sin dudas, el tanque absoluto de las vacaciones de invierno de 2026.

La trama respetará la esencia que enamoró a millones: la joven Moana, interpretada por la debutante Catherine Lagaaia, es la elegida por el mar para cumplir una misión ancestral. Su objetivo será cruzar el arrecife y obligar a Maui a devolverle el corazón a la diosa Te Fiti, aquel amuleto que el semidiós arrebató siglos atrás desatando la oscuridad.

Esta nueva apuesta de Disney tiene su estreno programado para el próximo 9 de julio de 2026 , coincidiendo estratégicamente con el receso escolar en nuestro país, lo que asegura salas llenas de fanáticos de la cultura polinesia.

Para esta versión de carne y hueso, el estudio decidió rodear a la protagonista de un reparto con raíces oceánicas muy marcadas. El equipo se completa con John Tui en el rol del Jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen, quien tendrá la tarea de dar vida a la entrañable Abuela Tala.

_moana live action Dwayne Johnson se luce como Maui en el primer avance del live-action de Moana. Captura Tráiler Disney

Un detalle que los seguidores más detallistas celebraron es el rol de Aulii Cravalho. Si bien la actriz que le dio voz a Moana en los dibujos no será la protagonista frente a cámara, su vínculo con el proyecto sigue intacto desde las sombras, desempeñándose como productora ejecutiva para garantizar que la esencia de la guerrera de las islas se mantenga fiel al espíritu original.

La factoría Disney continúa así con su exitosa racha de adaptar sus grandes clásicos a la vida real, buscando repetir el suceso de La Sirenita o Aladdin. Sin embargo, Moana corre con la ventaja de ser una de las franquicias más recientes y queridas por las nuevas generaciones, lo que le otorga un plus de frescura.