Tras la cirugía de urgencia: el hijo de José Alperovich rompió el silencio y aportó detalles sobre su salud

El exgobernador de Tucumán protagonizó una serie de eventos inesperados que incluyeron una operación de urgencia y detalles sobre su reclusión en Puerto Madero.

Lo que debía ser un fin de semana de celebración íntima se transformó en una secuencia de urgencias médicas para José Alperovich. Tras contraer matrimonio con la exganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, el exfuncionario debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Cómo sigue José Alperovich Embed - Tras la cirugía de urgencia: la familia de José Alperovich rompió el silencio y Marianela Mirra sumó detalles Según confirmaron fuentes del entorno, apenas horas después de la celebración nupcial, Alperovich sufrió un cuadro de apendicitis aguda. La situación obligó a un traslado inmediato para ser operado.

El periodista Ángel de Brito, a través de su ciclo #ÁngelResponde en Bondi Live, trajo calma respecto a la evolución del paciente: "Salió bien de la operación. No era tan grave como decían otros que era algo intestinal, que le surgió así de la nada, post casamiento; salió todo bien".

Un dato llamativo surgió cuando se consultó al hijo de Alperovich sobre la presencia de la flamante esposa durante la internación. El joven se limitó a responder que "toda la familia lo está acompañando", pero agregó un sugestivo "no me la crucé" al referirse a Mirra, alimentando rumores sobre la dinámica familiar.

Un domingo caótico image Marianela Mirra en el hospital. Créditos: Archivo MDZ El domingo al mediodía, el recluso ingresó al Hospital Italiano por un fuerte dolor abdominal. Las primeras imágenes que circularon, mostraron a su reciente esposa, Marianela Mirra, esperando en los pasillos del lugar.