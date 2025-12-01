Qué se sabe de José Alperovich: las nuevas fotos de Marianela Mirra y un refuerzo de seguridad en el hospital

El exmandatario fue internado de urgencia en el mediodía del domingo. Tras manifestar un dolor agudo, Alperovich necesitó de una cirugía. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Una de las noticias que sin dudas copó los titulares del domingo fue la inesperada urgencia de José Alperovich, A horas de haber contraído matrimonio con la ex Gran Hermano, Marianela Mirra; el exgobernador de Tucumán debió ser asistido en el Hospital Italiano debido a un fuerte dolor en la zona baja abdominal.

Según Ángel de Brito, información que sería constatada por otros periodistas en la posterioridad, el hombre de 70 años se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en Puerto Madero y, lo que en un principio se consideraban nervios por la boda, terminó en una intervención quirúrgica por apendicitis.

El exfuncionario fue internado en el Hospital Italiano, porque es amigo del vicedirector, según el conductor de LAM. También, expresó: "Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento".

Las nuevas imágenes tras un día de internación image Marianela Mirra en el hospital. Créditos: Instagram Habiendo pasado un día del acontecimiento, se dieron a conocer los últimos movimientos de la esposa de Alperovich, y un refuerzo de la seguridad en el hospital. En las imágenes, primero se aprecia de espaldas a Marianela caminando hacia donde estaría internado José Alperovich. El conductor escribió al pie: "Marianela visitando a su marido".