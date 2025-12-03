Fátima Flórez recordó cómo era su vida cuando estaba en pareja con Javier Milei: "Nosotros teníamos una..."

Este martes, Fátima Flórez estuvo como invitada a Otro día perdido y habló con Mario Pergolini sobre su presente personal. En medio de la entrevista, el conductor quiso saber si la humorista mantiene diálogo con Javier Milei , su expareja.

"¿Se hablan?", preguntó Pergolini, en clara referencia al Presidente. "¿Con quién", contestó la actriz, haciéndose la desentendida. "Con Karina", retrucó el conductor con ironía, aludiendo a Karina Milei, hermana del mandatario.

Fiel a su estilo, la artista respondió mirando a cámara y cantando el estribillo de Sinvergüenza, el tema de Emanero, Jimena Barón y Karina La Princesita: "Sinvergüenza, bandido, atorrante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde".

La artista habló sobre la relación que tuvo con Javier Milei, cuando Mario Pergolini le consultó al respecto.

Después del momento humorístico, la charla avanzó hacia lo que significó para ella haber mantenido una relación con Milei en plena campaña y posterior llegada a la presidencia.

"Hablando en serio, esto habrá sido todo un momento, porque son contextos muy especiales. Una persona que estaba en un momento totalmente prime, asumiendo una presidencia. Creo que no se conocían tanto como para asumir un momento así, los dos juntos. Me imagino que habrá sido como ir en un Fórmula 1, ver que las cosas pasan no sé, hasta creo que seas adulto, no entender bien qué está pasando", le planteó el conductor a la invitada.

La relación de la artista y el presidente de la Nación Argentina terminó en abril de 2024.

"Sí, y más que yo venía de estar solamente en una relación de muchos años y con un perfil re bajo. De mi vida privada nunca se habló, muy poco, y de pronto estar en semejante situación. Pero yo repito, que para mí, yo lo viví con mucha naturalidad. Yo veía que en el afuera pasaba de todo, pero nosotros teníamos una relación súper normal", se sinceró Flórez.

Más adelante, Pergolini quiso saber cómo manejó el nivel de exposición: "Pero, ¿no es como tener una red social todo el tiempo hablándote, que todo el mundo opina todo el tiempo? Porque me imagino que amigos, gente que no te conoce, era muy fácil opinar sobre eso".

"Sí. Era muy fácil opinar, y todo el mundo opinaba, lo cual nada, estamos expuestos, así es que súper tranquilo. Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada en mi vida, ni mi forma de vestir", expresó Fátima Flórez.