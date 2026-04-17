En video: Roxette hizo un inesperado cover de Los Redonditos de Ricota y pogeó con todos sus fans en vivo

Lo que debía ser una noche de pura nostalgia sueca con el regreso de Roxette a la Argentina, se convirtió en un momento de euforia colectiva cuando el grupo decidió rendirle pleitesía al rock nacional. En un giro que nadie vio venir, el estadio entero se transformó en un "pogo" gigante al ritmo de un himno ricotero.

La atmósfera en el Movistar Arena era de pura expectativa. Hacía 14 años que Roxette no pisaba suelo porteño, y la gira 2026 prometía ser un desfile de hitazos.

Sin embargo, el bombazo de la noche llegó de la mano de Christoffer Lundquist. El guitarrista, fiel a una tradición que ya había iniciado en 2012 con De música ligera, decidió que era hora de abrazar el corazón del rock argentino.

De repente, los acordes de Ji ji ji, el himno inoxidable de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , empezaron a sonar. El estadio respondió como en un ritual: celulares arriba, gritos ensordecedores y una marea humana saltando al ritmo del solo de guitarra.

portada roxette Con una puesta en escena impecable, el grupo repasó sus mayores éxitos en el marco de su gira mundial 2026. Archivo MDZ

“Estuve ahí y no lo podíamos creer. Un grosso total”, fue el comentario que más se repitió en X, donde las imágenes del momento se volvieron virales en cuestión de segundos.

Pero la noche no fue solo este guiño histórico. El show fue una máquina de facturar nostalgia de la buena durante dos horas sin respiro. Himnos como The Look, Listen to Your Heart y Dressed for Success demostraron que el cancionero de la banda no tiene fecha de vencimiento. La gira, que ya pasó por Sudáfrica, Australia y Europa, encontró en Buenos Aires un público de diversas generaciones que cantó cada estrofa como si fuera la última.

El guitarrista de Roxette sorprendió con un cover de rock argentino.

Para muchos, este cruce improbable entre Suecia y el espíritu ricotero fue el punto más alto del 2026 en materia de espectáculos internacionales. Roxette no solo volvió para cumplir con su contrato; volvió para demostrar que, después de 14 años, saben perfectamente dónde late el pulso del público argentino.