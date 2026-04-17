Vuelve el rey de la taquilla: Tom Cruise y Paramount confirmaron una nueva película de Top Gun

El deseo desesperado de millones de fanáticos finalmente se convirtió en una realidad oficial: Tom Cruise vuelve a subirse a los aviones de combate. Paramount aprovechó el escenario de la CinemaCon para soltar la primicia que ya paraliza las redes sociales: Top Gun 3 ya está en boxes y promete ser el evento cinematográfico de la década.

La noticia cayó como un misil en medio de la convención de distribuidores en Las Vegas. Y no es para menos. El éxito de Top Gun: Maverick no fue solo un golpe de suerte; fue un bombazo histórico que recaudó la friolera de 1.500 millones de dólares, superando incluso a cualquiera de las entregas de Misión Imposible.

El anuncio de Top Gun 3 se convirtió en el evento principal de la CinemaCon 2026 en Las Vegas.

Paramount entendió que la mística de los años 80, combinada con la tecnología actual, es una mina de oro que todavía tiene mucho combustible para quemar.Con la producción del legendario Jerry Bruckheimer ya confirmada, esta tercera película busca mantener el vuelo alto tras las cinco nominaciones al Óscar que cosechó su antecesora.

Según trascendió, el guion buscaría profundizar en la evolución de Pete Maverick Mitchell, quien pasó de ser un rebelde sin causa a un mentor que carga con el peso de los fantasmas del pasado.

top gun película La secuela de 2022 no solo fue un éxito de público, sino que logró el respeto unánime de la crítica y la Academia. IMDB

Aunque el anuncio oficial puso a Tom Cruise en el centro de la escena, el hermetismo sobre el resto del elenco es total. Sin embargo, en los pasillos de la CinemaCon ya se da por hecho el regreso de una pieza fundamental: Miles Teller. El actor que le dio vida a Rooster —el hijo del inolvidable Goose— sería el eje central para mostrar el traspaso de mando generacional.

top gun película Jerry Bruckheimer estará nuevamente detrás de la producción para asegurar el sello de calidad de la franquicia. IMDB

Por ahora, los detalles de la trama se guardan bajo siete llaves en un búnker de alta seguridad, y Paramount no ha soltado prenda sobre la fecha exacta del estreno. Lo que es seguro es que el solo anuncio bastó para que la expectativa se dispare al infinito.