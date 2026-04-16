¡Val Kilmer no murió! El polémico truco para que el actor protagonice una nueva película

En las últimas horas, el nombre de Val Kilmer se convirtió en tendencia mundial tras la presentación en la CinemaCon de Las Vegas de un tráiler que nadie esperaba: As Deep as the Grave. A un año de su partida, el legendario protagonista de Batman Forever y Top Gun regresa a la vida mediante Inteligencia Artificial para cumplir su último deseo actoral. ¡Hay polémica, emoción y un debate que recién empieza!

La atmósfera en la CinemaCon se cortaba con cuchillo cuando en pantalla apareció el Padre Fintham, un sacerdote experto en culturas indígenas interpretado por un Kilmer digitalmente impecable. El drama histórico, que marca el debut como directora de Coerte Voorhees, relata la vida de Ann Morris, la primera arqueóloga en documentar la civilización anasazi.

Sin embargo, el fuerte descargo mediático se centró en una escena puntual donde el personaje de Val sentencia: “No temas a la muerte y no me temas a mí”.

La producción reveló que, debido al avanzado estado del cáncer de garganta que padecía el actor, muchas tomas quedaron inconclusas. Ante este escenario, la dirección decidió aplicar herramientas de vanguardia para integrar a la estrella en los fragmentos pendientes.

val kilmer ia 2 Hollywood vuelve a estar en el centro de la polémica por la recreación digital de figuras que ya no están físicamente. Captura tráiler

Según Voorhees, Kilmer se sintió ligado al papel desde el minuto uno, hace ya cinco años: “Comprendió la importancia de dar a conocer la historia de Ann Morris”. De esta manera, defendió la decisión como un tributo a la voluntad del artista.

val kilmer IA El tráiler de la película póstuma de Kilmer generó un intenso debate en la CinemaCon sobre los límites de la tecnología. Captura tráiler

Lejos de generar un escándalo judicial, el proyecto cuenta con el visto bueno de los herederos. Mercedes Kilmer, hija del actor, fue tajante al apoyar el uso de estas "tecnologías emergentes". Según su testimonio, su padre siempre fue un optimista del futuro y veía en estas herramientas una forma de “ampliar las posibilidades de la narración”.