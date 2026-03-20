3 películas para recordar a Chuck Norris, el actor que murió a sus 86 años

El actor estadounidense Chuck Norris falleció este jueves en Hawái a sus 86 años. Te compartimos tres películas para recordarlo.

El reconocido actor estadounidense Chuck Norris, ícono del cine y las artes marciales, falleció hoy a los 86 años en Hawái. El artista se encontraba internado en la isla de Kauai tras sufrir una emergencia médica. La familia del actor confirmó la triste noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Chuck Norris es uno de los actores más emblemáticos del cine de acción de los años 80 y 90. Militar y artista marcial antes de convertirse en actor, Norris realizó una transición natural hacia películas que destacaban por combates intensos, villanos imponentes y personajes inquebrantables.

muerte chuck norris (1) Chuck Norris falleció a los 86 años. IMDB Tres películas para recordar al querido Chuck Norris Una de sus producciones más recordadas es Fuerza de uno (A Force of One). En esta película de 1979, Norris interpretó a un experto en artes marciales reclutado por la policía para ayudar a detener a un asesino en serie que está atacando a competidores de artes marciales.

Embed - A Force Of One (1979) - Official Trailer Digitally Remastered HD 720p Chuck Norris Otra es Código de Silencio (Code of Silence) de 1985. Considerada por muchos críticos como una de las mejores actuaciones de Chuck Norris, el protagonista es un detective de Chicago que debe enfrentarse a un violento cartel de drogas que aterroriza la ciudad.