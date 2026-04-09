Conmoción total: murió un querido actor de Game of Thrones

El artista falleció tras luchar contra una dura enfermedad en los últimos años y hay dolor en el mundo del espectáculo

La muerte de Michael Patrick generó conmoción en el ambiente artístico internacional. El actor y escritor irlandés tenía 35 años y atravesaba una enfermedad neurodegenerativa que marcó sus últimos años de vida. Su fallecimiento ocurrió en un hospicio de Irlanda del Norte, donde permanecía bajo cuidados paliativos, acompañado por sus seres queridos.

El artista había sido diagnosticado en febrero de 2023 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una patología progresiva que afecta las neuronas encargadas del movimiento. Con el avance de la enfermedad, se produce un deterioro muscular que puede comprometer funciones básicas como caminar, hablar, alimentarse e incluso respirar. Se trata de una condición incurable que reduce considerablemente la expectativa de vida.

Michael Patrick Michael Patrick había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica en 2023. Instagram Michaelpatrick314. Dentro de su recorrido profesional, Patrick logró proyección internacional gracias a su participación en la sexta temporada de Game of Thrones. A lo largo de su carrera también integró elencos de producciones como Blue Lights, This Town y My Left Nut, serie de la que además fue coguionista y que recupera aspectos de su propia adolescencia. Su trabajo se extendió tanto a la televisión como al cine y al teatro.

Sobre los escenarios, continuó desarrollándose incluso en medio del avance de su enfermedad. Formó parte de obras como Ricardo III, donde actuó en silla de ruedas, y recibió en 2025 un premio del jurado en los Stage Awards. También llevó adelante proyectos de carácter autobiográfico, como My Right Foot, en los que plasmó su experiencia personal con la ELA.

Michael Patrick Instagram Las emotivas palabras de su esposa para despedir al actor. Captura de pantalla Instagram Michaelpatrick314. La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió un mensaje cargado de emoción en redes sociales. Allí relató que Michael Patrick fue internado diez días antes de su muerte y destacó la calidad humana del equipo médico que lo asistió. "Las palabras no pueden describir lo destrozados que estamos", expresó la mujer al despedirlo.