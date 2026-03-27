Luto en el cine y el teatro: quién era la figura de Mujeres Asesinas que falleció a los 82 años

La prestigiosa intérprete de "Diarios de Motocicleta" y "099 Central" falleció rodeada de amor; sus restos serán velados hoy en Palermo.

La actriz fue muy querida en el elenco de Mujeres Asesinas. / Archivo

El ambiente artístico se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la querida y talentosa Marta Lubos. A los 82 años, la actriz que supo conquistar tanto el cine como el teatro independiente y comercial, partió dejando un vacío inmenso entre sus colegas.

marta mujeres asesinas (2) Marta Lubos, una actriz todoterreno que brilló en el cine, el teatro y las series más recordadas de la TV. X La Asociación Argentina de Actores y Actrices fue la encargada de dar el bombazo que conmovió a las redes sociales, destacando una trayectoria marcada por la versatilidad y el reconocimiento de sus pares, quienes no tardaron en dedicarle sentidos mensajes de despedida.

Un giro de 180 grados en la vida de Marta Lubos La historia de Marta Matilde Lubos es digna de un guion cinematográfico. Antes de ser la figura que todos admiramos en La niña santa o Televisión por la inclusión, Marta se desempeñaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior. Sin embargo, a los 40 años, decidió patear el tablero y seguir su verdadera pasión: se formó con Alejandra Boero y, tras un tiempo compatibilizando planillas con libretos, se volcó de lleno al arte. Ese salto al vacío la llevó a consagrarse con premios ACE y María Guerrero, demostrando que nunca es tarde para brillar bajo los focos.

marta mujeres asesinas (1) La Asociación Argentina de Actores despidió con honores a la intérprete fallecida a los 82 años. X Sus hijos, fruto de su amor con el director Néstor Segade, confirmaron que la actriz se fue "agradecida, llena de luz y en paz". Para su despedida, que tendrá lugar este viernes 27 de marzo de 17 a 21.30 en Thames 1164, hicieron una solicitud especial: “Agradecemos no enviar ofrendas florales”.