Luto en el cine y el teatro: quién era la figura de Mujeres Asesinas que falleció a los 82 años
La prestigiosa intérprete de "Diarios de Motocicleta" y "099 Central" falleció rodeada de amor; sus restos serán velados hoy en Palermo.
El ambiente artístico se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de la querida y talentosa Marta Lubos. A los 82 años, la actriz que supo conquistar tanto el cine como el teatro independiente y comercial, partió dejando un vacío inmenso entre sus colegas.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices fue la encargada de dar el bombazo que conmovió a las redes sociales, destacando una trayectoria marcada por la versatilidad y el reconocimiento de sus pares, quienes no tardaron en dedicarle sentidos mensajes de despedida.
Un giro de 180 grados en la vida de Marta Lubos
La historia de Marta Matilde Lubos es digna de un guion cinematográfico. Antes de ser la figura que todos admiramos en La niña santa o Televisión por la inclusión, Marta se desempeñaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior. Sin embargo, a los 40 años, decidió patear el tablero y seguir su verdadera pasión: se formó con Alejandra Boero y, tras un tiempo compatibilizando planillas con libretos, se volcó de lleno al arte. Ese salto al vacío la llevó a consagrarse con premios ACE y María Guerrero, demostrando que nunca es tarde para brillar bajo los focos.
Sus hijos, fruto de su amor con el director Néstor Segade, confirmaron que la actriz se fue "agradecida, llena de luz y en paz". Para su despedida, que tendrá lugar este viernes 27 de marzo de 17 a 21.30 en Thames 1164, hicieron una solicitud especial: “Agradecemos no enviar ofrendas florales”.
En las redes, el actor Osmar Núñez le dedicó un fuerte descargo de amor: “Marta Lubos, amiga de mi corazón. Talentosa y bella... gran reencuentro con tu Néstor”. Su paso por éxitos como Mujeres asesinas y El deseo quedará para siempre en la retina del público argentino.