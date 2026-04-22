Paula Chaves rompió en llanto en Olga por el fallecimiento de Moro y recibió una hermosa señal: "Pasó un..."
La conductora del streaming Olga no pudo contener el llanto en pleno vivo tras la partida de su mascota y recibió una señal al instante.
Paula Chaves y toda su familia se encuentran pasando un duro momento luego del fallecimiento de Moro, el perrito que Pedro Alfonso le regaló cuando se encontraban comenzando su historia de amor. Ambos lo despidieron en redes y durante el programa ella no pudo aguantar el llanto.
"Se fue a pasear Moro. Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas. Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos", expresó en su posteo con diferentes imágenes junto a su mascota.
La emoción de Paula Chaves tras el fallecimiento de su perro Moro
Horas más tarde, mientras se desarrollaba el programa, habló del fallecimiento y no pudo aguantar el llanto: "Perdí a mi mascota para el que no sabe. No sabía que esto dolía tanto, se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo de cuatro patas".
En un momento, mientras recordaba a su mascota, se quedó sorprendida y ante esto sus compañeros le preguntaron qué le estaba pasando y qué estaba mirando: "Está pasando un bulldog francés negro por enfrente. ¿Puedo agarrar todo como una señal? Te juro, estoy inestable mal", expresó entre lágrimas y lo tomó como una señal que le envió Moro.