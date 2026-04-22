La fuerte pérdida de Paula Chaves y su familia que conmocionó a las redes: "Te vamos a extrañar siempre"

La familia Alfonso-Chaves atraviesa uno de sus momentos más tristes. A través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Pedro Alfonso confirmó la muerte de Moro , el querido bulldog francés que lo acompañó a él y a Paula Chaves durante los últimos 16 años . El perrito no era una mascota más en la casa: fue el gran testigo del inicio de su romance, de su casamiento y de la llegada de sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Con una galería de fotos que recorre la vida del animalito junto a la familia, el actor y productor le dedicó unas palabras que rápidamente se llenaron de comentarios de apoyo. “Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre” , arrancó escribiendo Peter , visiblemente sensibilizado por la partida de quien consideraban su primer "hijo".

En su mensaje, Pedro destacó el rol fundamental que tuvo el bulldog en la dinámica familiar y en la crianza de los nenes: “Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia” .

Además, trajo un poco de consuelo a sus seguidores al confirmar que el animalito partió tranquilo, de manera natural por su avanzada edad, y rodeado de amor: “Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste único Morito”, concluyó completamente desolado.

El día que Moro llegó a sus vidas en ShowMatch

Embed - La fuerte pérdida de Paula Chaves que conmocionó a las redes: "Te vamos a extrañar siempre"

Para entender el inmenso valor sentimental de Moro, hay que viajar 16 años atrás en el tiempo, directo a los pasillos de ShowMatch en el año 2010. En aquel entonces, Pedro era un histórico productor del programa que intentaba conquistar a Paula, una de las figuras más fuertes del Bailando por un Sueño.

Fue en medio de ese famoso cortejo que Moro hizo su aparición triunfal. Según recordó la propia Paula tiempo atrás, en el programa había una publicidad de una marca de alimento balanceado que regalaba perritos en vivo. Fiel a su estilo y fanática de los animales, ella no desaprovechó la oportunidad de pedir uno frente a las cámaras. Pedro, que estaba en plena etapa de conquista y súper atento a cada detalle para ganarse su corazón, no lo dudó: movió sus fichas detrás de escena y concretó el regalo.

Ese pequeño cachorro no solo logró derretir a la modelo, sino que se convirtió en la primera "unión" oficial de la pareja. A partir de ese momento, Moro se volvió una figura recurrente en las previas del Bailando.