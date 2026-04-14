Polémica en OLGA por las declaraciones de una niña y las diversas reacciones en vivo: "Todos odiamos a Milei"

Este martes, el programa "Tapados de Laburo" de OLGA y conducido por Paula Chaves, recibió la visita del animador infantil Diego Topa . Lo que prometía ser una clásica y tierna interacción entre el "rockstar de los bajitos" y un grupo de niños en el estudio, terminó en un estallido de risas por un sorpresivo exabrupto político.

La dinámica del segmento consistía en que los nenes y nenas presentes le hicieran preguntas a su ídolo. Todo transcurría con total normalidad hasta que le llegó el turno una niña, quien decidió compartir una reflexión sobre el movimiento de mujeres que dejó a la mesa expectante.

"¿Sabías que las chicas van a la marcha para usar su poder?" , expresó la pequeña, quien no soltaba el micrófono bajo ningún motivo. Ante la frase, Topa respondió: "Me parece muy bien que eso es su poder. Muy bien".

Para rematar su corta pero acalorada participación en el vivo, la niña culminó: "Y también todos odiamos a Milei, nuestro presidente".

La inesperada declaración sobre el presidente de la Nación tomó por asalto al estudio. Las reacciones fueron inmediatas y variadas: mientras una parte del equipo estalló en carcajadas y aplausos por lo insólito de la situación, Diego Topa prefirió taparse la cara con las manos, tentado pero intentando disimular la incomodidad del momento.

Por su parte, Paula Chaves, en un rápido reflejo por mantener el control del segmento infantil, intentó retirarle suavemente el micrófono a la niña. "No le quiero cortar la pregunta a ella, pero bueno...", acotó la conductora sin saber muy bien cómo seguir. De fondo, para ponerle más humor a la situación, alguien en el estudio intentó salvar el momento al grito de "¡A Mickey, a Mickey!", bromeando con que la nena en realidad había mencionado al famoso ratón de Disney y no al mandatario.