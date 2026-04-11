Mirtha Legrand tendrá a un explosivo conductor y una picante periodista entre sus invitados este sábado

La legendaria conductora contará con un atractivo menú de figuras del periodismo y el espectáculo en La noche de Mirtha. Una mesa televisiva que promete más de una polémica declaración.

Mirtha Legrand apuesta este sábado desde las 21:30 por un menú de invitados que combina el análisis de la coyuntura política y la impronta del mundo del espectáculo. Luego de algunos fines de semanas con presencias de figuras de las arenas del show, la diva volverá a poner sobre la mesa el debate de algunos de los temas más controversiales de la realidad nacional.

Con Baby Etchecopar como atractivo central, la legendaria conductora contará con las definiciones más explosivas sobre las polémicas que rodean a funcionarios del oficialismo como el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El líder de Basta Baby (A24) se caracteriza por su estilo frontal, y seguramente dejará más de una declaración resonante en el programa de Mirtha Legrand.

Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 11 de abril Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 11 de abril Además, entre los invitados de la rendidora cena televisiva estará la picante periodista Mariana Brey, que actualmente se desempeña como panelista de LAM (América) y Gran Hermano (Telefe). Otro comunicador que se sumará a la mesa es Reynaldo Sietecase, conocido por su larga trayectoria en radio, televisión y prensa escrita.

Por último, la cuota de humor y distensión llegará de la mano de la actriz Belén Francese, quien actualmente está al frente del desopilante ciclo Belulandia (El Nueve).