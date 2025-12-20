"Se siente": Nico Vázquez tuvo un emocionante gesto con su hermano Santiago a 9 años de su muerte
Entre el dolor y la paz, Nico Vázquez reflexionó sobre la conexión espiritual que mantiene con su hermano y la importancia de resurgir como el Ave Fénix.
Se cumplieron nueve años de aquel fatídico diciembre que cambió para siempre la realidad de Nico Vázquez. Con el corazón en la mano, el reconocido artista volvió a volcarse a sus redes sociales para rendir tributo a su hermano, Santiago Vázquez, quien falleció repentinamente a los 27 años durante un viaje a Punta Cana.
El vínculo espiritual y físico de Nicolás Vázquez con su hermano Santi
Aquel 16 de diciembre de 2016 quedó marcado a fuego en la memoria de todos, y hoy Nico elige transformar ese vacío en un tributo constante, demostrando que el vínculo entre ellos se mantiene intacto a pesar de la distancia física.
Para esta fecha tan significativa, el protagonista de grandes éxitos teatrales decidió sumar una nueva y significativa marca en su cuerpo. Nico sorprendió a sus seguidores al mostrar un tatuaje inspirado en el personaje de Rocky Balboa, ubicado estratégicamente debajo del nombre “Santi” que ya lucía en su piel.
En un posteo cargado de sensibilidad, el actor abrió su alma sobre cómo percibe hoy la ausencia de su compañero de vida. Lejos de la tristeza paralizante, habló de una conexión que trasciende todo: “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano”.
Para Nico Vázquez, los años no han hecho más que profundizar el lazo espiritual que los mantiene unidos en el día a día. “Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga. Simplemente transforma”, explicó.
Finalmente, el mensaje cerró con una inspiradora lección de resiliencia e invitó a sus seguidores a valorar la existencia en cada detalle. “Y también me enseñó algo fundamental: honrar aún más la vida. Entender que estamos acá para vivirla, sentirla y disfrutarla lo máximo posible. Porque, como diría mi padre, la vida es un instante. Que incluso en el dolor hay un llamado a ponerse de pie, a seguir, a resurgir. Como el Ave Fénix. Siempre volver a levantarse, siempre volver a creer”, concluyó con esperanza.