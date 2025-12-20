"Se siente": Nico Vázquez tuvo un emocionante gesto con su hermano Santiago a 9 años de su muerte

Entre el dolor y la paz, Nico Vázquez reflexionó sobre la conexión espiritual que mantiene con su hermano y la importancia de resurgir como el Ave Fénix.

Se cumplieron nueve años de aquel fatídico diciembre que cambió para siempre la realidad de Nico Vázquez. Con el corazón en la mano, el reconocido artista volvió a volcarse a sus redes sociales para rendir tributo a su hermano, Santiago Vázquez, quien falleció repentinamente a los 27 años durante un viaje a Punta Cana.

El vínculo espiritual y físico de Nicolás Vázquez con su hermano Santi El tatuaje que se hizo Nico Vázquez en honor a su hermano Santiago. Aquel 16 de diciembre de 2016 quedó marcado a fuego en la memoria de todos, y hoy Nico elige transformar ese vacío en un tributo constante, demostrando que el vínculo entre ellos se mantiene intacto a pesar de la distancia física.

Para esta fecha tan significativa, el protagonista de grandes éxitos teatrales decidió sumar una nueva y significativa marca en su cuerpo. Nico sorprendió a sus seguidores al mostrar un tatuaje inspirado en el personaje de Rocky Balboa, ubicado estratégicamente debajo del nombre “Santi” que ya lucía en su piel.

nico y santi vazquez (1) Nico utilizó sus redes para compartir un mensaje de resiliencia y conexión espiritual con sus seguidores. Archivo MDZ En un posteo cargado de sensibilidad, el actor abrió su alma sobre cómo percibe hoy la ausencia de su compañero de vida. Lejos de la tristeza paralizante, habló de una conexión que trasciende todo: “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano”.

Nico y Santiago Vázquez Santiago Vázquez falleció a los 27 años durante unas vacaciones con amigos en República Dominicana. Archivo MDZ Para Nico Vázquez, los años no han hecho más que profundizar el lazo espiritual que los mantiene unidos en el día a día. “Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga. Simplemente transforma”, explicó.