"Entró y no salió mas": Arturo Puig y una dura sospecha de mala praxis en la muerte de Selva Aleman
El actor Arturo Puig reveló que un diagnóstico erróneo demoró la atención de su esposa y piensa en mala praxis.
La pareja de Arturo Puig y Selva Alemán se encontraba organizando un viaje a Italia antes de la temporada en Mar del Plata cuando la salud de la actriz dio un giro drástico. Según Puig, Selva era sumamente meticulosa con sus controles por una arritmia preexistente, pero aquella noche los síntomas fueron engañosos.
La dura sospecha de Arturo Puig de mala praxis
En un diálogo con Karim González para Sola en los bares, Puig detalló los hechos de los últimos minutos de su esposa. Mientras Selva Alemán manifestaba un fuerte malestar digestivo, un profesional de la salud no detectó la gravedad del cuadro según los detalles brindados por el actor: “Vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’”.
Te Podría Interesar
Arturo lamentó la falta de precisión en ese primer contacto médico, ya que vivían a solo pasos de un centro especializado. “Si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA... la llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘está todo bien’”, disparó con amargura.
Al llegar la segunda ambulancia, el diagnóstico fue inmediato: era un ataque cardíaco. “Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más”, recordó Puig con el corazón roto.
El protagonista de ¡Grande, pa! explicó una diferencia clave que pocos conocen sobre los ataques al corazón según el género: “El infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor, en los hombres generalmente es el brazo. Selva estaba, ‘Ay, tengo un dolor de estómago’".
Ante la consulta sobre iniciar acciones por mala praxis, el actor descartó judicializar su pena, sentenciando un resignado "ya está". Para él, la pérdida repentina e inesperada es un peso que todavía intenta procesar en su rutina diaria.