La gran pérdida que sufrió Christian Petersen y destruyó su vida antes de la falla multiorgánica: "Fue muy terrible"
Antes de la falla multiorgánica, el parrillero más famoso de la TV, Christian Petersen, enfrentó uno de los momentos más duros de su vida.
El mundo de la gastronomía sigue en vilo por la salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras sufrir una christian petersen amigo en pleno ascenso al volcán Lanín. Sin embargo, más allá del parte médico oficial, recientemente trascendieron detalles que explican el frágil estado anímico que el chef arrastraba antes de la expedición.
El duro golpe a Christian Petersen antes de la crisis sistémica
Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Tarde o Temprano, un golpe emocional devastador habría marcado los meses previos a su internación. La panelista detalló que el jurado televisivo sufrió una pérdida irreparable el pasado 14 de septiembre: el fallecimiento de su socio y amigo, Germán Torres.
El joven gastronómico, de apenas 40 años, era una figura central en el universo de la masa madre y cofundador junto a Petersen de la reconocida panadería La Valiente. “Murió por una enfermedad a los 40 años. Esto fue muy terrible para Christian”, confesó Iglesias, y subrayó que este deceso caló hondo en la estabilidad del cocinero.
A pesar de haber vivido recientemente la alegría de ser abuelo, el peso de la partida de Torres parece haber sido superior. El nacimiento de la hija de su hijo Lars, de 21 años, no fue suficiente para mitigar el duelo. “Esto a Christian le pegó muy mal, estaba muy triste y apesadumbrado por esto. Ni siquiera el nacimiento de su nietita lo levantó”, agregó la periodista.
El relato de Iglesias permite conectar los puntos entre una mente agotada por el luto y un cuerpo que terminó colapsando en la altura. Mientras el hospital confirma la falla multiorgánica, los detalles del entorno íntimo de Petersen pintan un cuadro de vulnerabilidad previa. Germán Torres no solo era su socio en negocios exitosos como Salvaje Bakery, sino un pionero respetado en el canal El Gourmet y autor de libros, cuya muerte prematura dejó al chef en una situación de desgano profundo.