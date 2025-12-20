La gran pérdida que sufrió Christian Petersen y destruyó su vida antes de la falla multiorgánica: "Fue muy terrible"

Antes de la falla multiorgánica, el parrillero más famoso de la TV, Christian Petersen, enfrentó uno de los momentos más duros de su vida.

El mundo de la gastronomía sigue en vilo por la salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras sufrir una crisis en pleno ascenso al volcán Lanín. Sin embargo, más allá del parte médico oficial, recientemente trascendieron detalles que explican el frágil estado anímico que el chef arrastraba antes de la expedición.

El duro golpe a Christian Petersen antes de la crisis sistémica Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Tarde o Temprano, un golpe emocional devastador habría marcado los meses previos a su internación. La panelista detalló que el jurado televisivo sufrió una pérdida irreparable el pasado 14 de septiembre: el fallecimiento de su socio y amigo, Germán Torres.

Petersen junto a su gran amigo de la cocina. Archivo MDZ El joven gastronómico, de apenas 40 años, era una figura central en el universo de la masa madre y cofundador junto a Petersen de la reconocida panadería La Valiente. "Murió por una enfermedad a los 40 años. Esto fue muy terrible para Christian", confesó Iglesias, y subrayó que este deceso caló hondo en la estabilidad del cocinero.

Christian Petersen (1) Máxima preocupación por su estado. Fotos: captura de video YouTube / Urbana Play. A pesar de haber vivido recientemente la alegría de ser abuelo, el peso de la partida de Torres parece haber sido superior. El nacimiento de la hija de su hijo Lars, de 21 años, no fue suficiente para mitigar el duelo. “Esto a Christian le pegó muy mal, estaba muy triste y apesadumbrado por esto. Ni siquiera el nacimiento de su nietita lo levantó”, agregó la periodista.