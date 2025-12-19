Qué es la falla multiorgánica, el grave cuadro que afecta al chef Christian Petersen en Neuquén

Christian Petersen fue evacuado de urgencia tras sufrir una descompensación el viernes por la tarde y permanece con pronóstico reservado.

El mundo del espectáculo se vio sacudido este jueves tras conocerse el preocupante presente de Christian Petersen. El famoso chef, figura indiscutida de la pantalla chica, sufrió una grave descompensación mientras realizaba una travesía en el volcán Lanín.

Debido a la complejidad de su cuadro, debió ser evacuado de inmediato y trasladado de urgencia desde Junín de los Andes hasta el hospital de San Martín de los Andes, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva.

Falla multiorgánica y pronóstico reservado: los detalles del parte médico del chef El estado del integrante de El gran premio de la cocina es delicado. Según el primer parte oficial, "el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua". Esta condición implica el fallo progresivo de dos o más sistemas del cuerpo, lo que genera un riesgo de vida significativo y demanda cuidados constantes de alta complejidad.

Christian Petersen Foto: Instagram @christianpetersenok Durante el operativo de descenso desde el volcán hacia la base, se detectó que Petersen padecía una fibrilación auricular. Esta arritmia específica provoca que el corazón lata de manera irregular, ya sea demasiado rápido o lento, debido a fallas en el sistema eléctrico del órgano. Este desajuste cardíaco fue el detonante de la crisis que sufrió el cocinero el pasado viernes por la tarde, obligando a los médicos a estabilizarlo antes de considerar cualquier movimiento logístico de mayor distancia.