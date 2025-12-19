El trasfondo del silencio: se destapó el motivo por el que se ocultó la internación de Christian Petersen

Sebastián Ciuffolotti habló en Tarde o temprano y reveló la razón por la que no se supo nada durante una semana sobre el estado del chef.

Este jueves trascendió que Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una falla multiorgánica. Con el correr de las horas también se conoció el motivo por el cual la situación se manejó con extrema reserva durante varios días.

La información fue dada a conocer en el programa Tarde o t emprano, donde el periodista local Sebastián Ciuffolotti dialogó con María Belén Ludueña y aportó precisiones sobre el episodio ocurrido en la zona del volcán Lanín. Según explicó, el chef no llegó a iniciar el ascenso, ya que el episodio de salud se produjo antes de comenzar la travesía.

Christian Petersen Tarde o temprano "Esto fue en la previa", contó el comunicador en el ciclo de Eltrece.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el hospital difundiera un parte médico oficial, Ciuffolotti fue categórico: "No, no emiten ningún parte médico. Todo pedido solicitado de la familia", explicó el periodista, dejando en claro que no se supo nada hasta las últimas horas por pedido de la familia.

Christian Petersen La familia no quiso que se supiera que el cocinero se encuentra internado. Foto: Instagram @christianpetersenok Sebastián también detalló cómo se logró confirmar la noticia, que inicialmente no había sido comunicada públicamente: "Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes". "Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo", comentó el comunicador.