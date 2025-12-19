"Es gravísimo": el duro análisis médico sobre la salud de Christian Petersen

El reconocido cocinero, Christian Petersen, permanece con pronóstico reservado en el Hospital Ramón Carrillo tras una complicación sufrida durante una expedición.

El panorama sanitario de Christian Petersen mantiene en vilo a sus seguidores y colegas. Actualmente, el experto gastronómico se encuentra alojado en la unidad de cuidados críticos del Hospital Ramón Carrillo, en Junín de los Andes, bajo un cuadro de falla multiorgánica.

"Un cuadro gravísimo": la postura de Guillermo Capuya Esta situación, que implica un riesgo sistémico al verse afectados varios órganos vitales simultáneamente, ha obligado a los profesionales a mantener un monitoreo constante y un tratamiento de alta complejidad.

christian-petersen-1.jpg Frente a la incertidumbre, el doctor Guillermo Capuya aportó claridad en el ciclo La mañana con Moria, donde fue categórico sobre la delicada realidad del chef. “Es un cuadro gravísimo”, sentenció el médico, aclarando que esta condición no surge de forma repentina, sino que es el resultado de un proceso degenerativo de las funciones corporales.

Christian Petersen Foto: Instagram @christianpetersenok Según Capuya, “el concepto de falla multiorgánica no es una enfermedad en sí misma, sino una cascada de eventos que se da a partir de dos problemas”. Uno de los disparadores que se barajan está directamente vinculado con la travesía de montaña que realizaba Petersen.

El doctor explicó que la actividad física en grandes altitudes genera un escenario de estrés extremo. “Uno tiene una mayor demanda de oxígeno por el ejercicio, pero en la altura el oxígeno disponible baja. Entonces hay una doble demanda”, precisó Capuya.