Andrea del Boca reapareció tras el accidente que sufrió en la casa de Gran Hermano: "Estoy..."

La actriz compartió un posteo en sus redes sociales tras el accidente que marcó su salida de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca fue sin dudas la máxima figura de Gran Hermano en esta llamativa "Generación Dorada". La actriz se afianzó fuertemente en la casa más famosa del país y un durísimo accidente la sacó del juego.

Todo sucedió cuando se encontraba caminando hacia la cocina y en ese instante cayó al piso de forma brusca e inesperada. A causa del incidente, debió ser atendida por el personal de salud disponible y debió ser retirada del certamen en camilla, para que luego se le practique una tomografía de cabeza y una radiografía de tórax, con el fin de descartar lesiones internas, explicó Del Moro en la última emisión.

Andrea reapareció finalmente en redes sociales tras la situación y llevó tranquilidad: "Mimos que todo lo curan. Estoy bien, reponiéndome; pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo", expresó la artista junto a una foto donde aparecía acompañada de su hija y su mascota.

Andrea del Boca reapareció en redes tras su salida de Gran Hermano Captura de pantalla 2026-04-13 081908 Andrea del Boca acompañada por su hija y su mascota. Foto: Instagram / @andreadelboca. La actriz ya tiene su reemplazo asegurado y se trata nada más y nada menos que de Grecia Colmenares, otra actriz de renombre y consagrada: "Es una amante de este juego y se suma en las últimas horas a la competencia", comentó Del Moro.