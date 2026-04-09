Sangre y llanto: las imágenes del fuerte golpe que dejó a Andrea del Boca sin dos dientes y fuera de Gran Hermano

Salieron a la luz los detalles del accidente que obligó a la actriz de telenovelas dar un paso al costado. Un grito desesperado y el profundo dolor de sus compañeros.

Las imágenes del momento exacto de la caída mostraron la crudeza del episodio, donde Andrea del Boca perdió el equilibrio y se pegó un fuerte golpe contra el piso. El impacto fue tal, que cayó de cara y, como consecuencia directa del brutal impacto, terminó perdiendo dos piezas dentales.

En medio del caos, los gritos de sus compañeros y la desesperación de la producción por asistirla, se escuchó una súplica desgarradora que partió al medio a todos los espectadores: “¡Quiero a mi mamá!”, exclamó Andrea, en un estado de vulnerabilidad absoluta.

El video del momento Embed - Así fue la reacción de Andrea del Boca tras el fuerte accidente en Gran Hermano: "Quiero a mi mamá" El conductor del ciclo intentó ponerle paños fríos a la angustia generalizada asegurando que la exparticipante se encuentra contenida, en su domicilio y fuera de peligro, pero la realidad es que el panorama emocional no venía óptimo.

La caída fue simplemente el detonante final para un cuerpo que ya venía pidiendo la hora a gritos. A este accidente se le sumaron los pesados antecedentes médicos que la venían a maltraer en el día a día del reality, lidiando constantemente con problemas de presión arterial y un cuadro de colon irritable.

El encierro le estaba pasando factura y fue Manu Íbero, uno de sus confidentes más cercanos en la casa, quien blanqueó la cruda verdad: la actriz ya no daba más y le había confesado en la intimidad que quería abandonar el barco. Fue una decisión ineludible, empujada por la urgencia médica y el límite personal de una figura que, como bien recordó su hija Anna para llevar tranquilidad a los fans, tiene cierta tendencia a sufrir este tipo de tropiezos.