El conductor del reality de Telefe finalmente dio a conocer el nombre de la famosa que ingresará a la casa más famosa tras la salida de la actriz luego de abandonar por la fuerte caída.

Gran Hermano está viviendo momentos de tensión en cuanto a las críticas y el rating que no está acompañando como preveían antes del inicio. En medio de todo esto, Andrea del Boca terminó saliendo de la casa tras una fuerte caída.

Los médicos la examinaron en el confesionario y allí determinaron que tenía que salir para ser analizada en una clínica. Finalmente, Santiago del Moro confirmó que la actriz no volverá al reality y ya hay una reemplazante confirmada.

El conductor de Telefe sorprendió a todos al revelar que Grecia Colmenares será quien arme la valija para ingresar a la casa más famosa del país. A la actriz la presentaron con un video de su carrera y ya hay expectativa.

Santiago del Moro reveló el nombre de la figura que reemplazará a Andrea del Boca Santiago del Moro reveló la mega figura que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano "Es una amante de este juego y se suma en las últimas horas a la competencia", comentó Santiago del Moro sobre el perfil de Grecia Colmenares. Se estima que ingrese este lunes por la noche al reality del canal de la familia.