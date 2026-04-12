La fuerte confesión sobre una participante de Gran Hermano que podría tener impacto judicial: "Te busca y..."

El ingreso de la influencer Jessica Maciel a la casa de Gran Hermano ha coincidido con la exposición de un complejo entramado judicial y mediático. En una reciente emisión del programa Secretos Verdaderos (América TV), se difundieron crudos relatos y testimonios que apuntan contra la figura televisiva por presunta explotación sexual y episodios de violencia física.

Los testimonios que encendieron las alarmas Embed - La Maciel, polemica Existirían al menos 18 denunciantes que habrían decidido presentarse ante la Justicia. Este grupo contaría con el respaldo legal de la abogada Marcela Cano y el acompañamiento de Alex Gatica, un exallegado a la mediática que hoy funciona como nexo entre las presuntas víctimas.

Durante el programa, Gatica brindó declaraciones que generaron un fuerte impacto al describir un supuesto modus operandi ligado a la violencia. "Además de agarrarte en la parada, en la zona de noche, después si te tiene bronca, te busca y te encuentra. Y si te tiene que desaparecer, creo que ni lo duda ella", expresó frente a las cámaras.

Acusaciones de cobros indebidos LAS QUE FALTABAN @premioscleopatra Jessica Maciel, en el ojo de las polémicas. IG @jessicamacielok Los relatos expuestos sitúan a la Ruta 8 como el presunto escenario central de los hechos. Según las voces que participaron del informe, La Maciel habría exigido pagos a otras mujeres trans para permitirles trabajar en esa zona. Entre los testimonios compartidos, se destacaron dos situaciones de extrema gravedad: El caso una joven de nombre Ajelem, quien tras negarse a pagar "la parada", habría sido atacada en su propio domicilio por Maciel, quien supuestamente ingresó por la ventana para golpearla.