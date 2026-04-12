La fuerte confesión sobre una participante de Gran Hermano que podría tener impacto judicial: "Te busca y..."
Las fuertes acusaciones explotaron tras semanas de especulaciones, rumores y denuncias realizadas ante la Justicia: los detalles.
El ingreso de la influencer Jessica Maciel a la casa de Gran Hermano ha coincidido con la exposición de un complejo entramado judicial y mediático. En una reciente emisión del programa Secretos Verdaderos (América TV), se difundieron crudos relatos y testimonios que apuntan contra la figura televisiva por presunta explotación sexual y episodios de violencia física.
Los testimonios que encendieron las alarmas
Existirían al menos 18 denunciantes que habrían decidido presentarse ante la Justicia. Este grupo contaría con el respaldo legal de la abogada Marcela Cano y el acompañamiento de Alex Gatica, un exallegado a la mediática que hoy funciona como nexo entre las presuntas víctimas.
Durante el programa, Gatica brindó declaraciones que generaron un fuerte impacto al describir un supuesto modus operandi ligado a la violencia. "Además de agarrarte en la parada, en la zona de noche, después si te tiene bronca, te busca y te encuentra. Y si te tiene que desaparecer, creo que ni lo duda ella", expresó frente a las cámaras.
Acusaciones de cobros indebidos
Los relatos expuestos sitúan a la Ruta 8 como el presunto escenario central de los hechos. Según las voces que participaron del informe, La Maciel habría exigido pagos a otras mujeres trans para permitirles trabajar en esa zona. Entre los testimonios compartidos, se destacaron dos situaciones de extrema gravedad: El caso una joven de nombre Ajelem, quien tras negarse a pagar "la parada", habría sido atacada en su propio domicilio por Maciel, quien supuestamente ingresó por la ventana para golpearla.
Otra de las entrevistadas relató que la mediática se movilizaba en un vehículo exigiendo los pagos correspondientes y dejó una frase sumamente delicada: "Yo no le puedo tener envidia a una persona que explotó y mataba a las compañeras en Ruta 8". Asimismo, denunció que las denunciantes de Zona Norte estarían recibiendo amenazas por parte del entorno que acompaña a la influencer.