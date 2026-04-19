Ricardo Biasotti reveló lo peor que le hizo Andrea del Boca tras el nacimiento de su hija: "Por cuatro meses..."
El empresario estuvo presente en el programa de Mirtha y fue contundente al contar una situación que vivió luego del nacimiento de Anna.
Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en el clásico programa de los sábados y tuvo una noche muy fuerte. Entre los invitados se encontraban Carolina Losada, Edgardo Alfano, Daniel Gómez Rinaldi y Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca.
El inicio de la charla giró en torno al conflicto de Biasotti con Andrea del Boca y en la "mesaza" decidió contar lo peor que le hizo la actriz luego del nacimiento de su hija: "Desde antes que naciera mi hija empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba. Yo quería ser un padre presente y era lo único que me interesaba", comenzó diciendo.
"Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad de que un amigo mío, obstetra, compartía el anestesista con el obstetra de Andrea. A los seis meses (embarazo) cortó absolutamente todo contacto, se fue a Miami y me cortó la comunicación", siguió revelando Biasotti e impactando a los invitados y a la propia Juana Viale.
El impactante relato de Ricardo Biasotti sobre la polémica con Andrea del Boca
"Estuve en el Otamendi cuando nació mi hija, la vi ese día, al día siguiente y después ya se fue a su casa y por cuatro meses no la pude ver nunca más", contó Ricardo sobre esta llamativa decisión de Andrea.
Esto no es todo, ya que él subrayó que "yo llamaba porque quería verla y no me atendían... Mi hija fue una NN durante cuatro meses porque tampoco la inscribía, no estaba inscripta". En otra parte comentó que allí decidió acudir a la Justicia para poder inscribir a la menor.