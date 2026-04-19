Ricardo Biasotti reveló lo peor que le hizo Andrea del Boca tras el nacimiento de su hija: "Por cuatro meses..."

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en el clásico programa de los sábados y tuvo una noche muy fuerte. Entre los invitados se encontraban Carolina Losada, Edgardo Alfano, Daniel Gómez Rinaldi y Ricardo Biasotti , expareja de Andrea del Boca .

El inicio de la charla giró en torno al conflicto de Biasotti con Andrea del Boca y en la "mesaza" decidió contar lo peor que le hizo la actriz luego del nacimiento de su hija: "Desde antes que naciera mi hija empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba . Yo quería ser un padre presente y era lo único que me interesaba ", comenzó diciendo.

"Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad de que un amigo mío, obstetra, compartía el anestesista con el obstetra de Andrea . A los seis meses (embarazo) cortó absolutamente todo contacto, se fue a Miami y me cortó la comunicación ", siguió revelando Biasotti e impactando a los invitados y a la propia Juana Viale.

Ricardo Biasotti reveló lo peor que le hizo Andrea del Boca tras el nacimiento de su hija: "Durante cuatro meses..."

"Estuve en el Otamendi cuando nació mi hija, la vi ese día, al día siguiente y después ya se fue a su casa y por cuatro meses no la pude ver nunca más", contó Ricardo sobre esta llamativa decisión de Andrea.

Biasotti Ricardo Biasotti impactó a todos en la mesa de Mirtha. Foto: captura de video / El Trece.

Esto no es todo, ya que él subrayó que "yo llamaba porque quería verla y no me atendían... Mi hija fue una NN durante cuatro meses porque tampoco la inscribía, no estaba inscripta". En otra parte comentó que allí decidió acudir a la Justicia para poder inscribir a la menor.