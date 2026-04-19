La tajante opinión de Juana Viale sobre Andrea del Boca tras los dichos de Ricardo Biasotti

Ricardo Biasotti visitó a Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand y allí finalmente habló de todo su conflicto con Andrea del Boca . El empresario decidió sincerarse y contar a fondo los detalles de la polémica con la actriz.

"Desde antes que naciera mi hija empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba . Yo quería ser un padre presente y era lo único que me interesaba ", comenzó diciendo.

En un momento de la charla, Daniel Gómez Rinaldi (invitado) decidió hacerle una pregunta concreta a la conductora: "¿Me permitís una pregunta? Vos, que sos colega y actriz como Andrea del Boca , ¿qué opinás de ella?".

Allí Juana Viale se sinceró y respondió de manera tajante: "Nunca compartí ningún set ni plato con ella. Nunca, jamás la conocí. Me duele ponerme en la piel de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo; me parece que es difícil".

"Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana y que tenga los resultados que tiene. No la conozco, nunca trabajé con ella ni me crucé", comentó la conductora de El Trece sobre Andrea del Boca.

Captura de pantalla 2026-04-19 101728 Juana Viale opinó sobre Andrea del Boca. Foto: captura de video / El Trece.

El relato en detalle de Ricardo Biasotti sobre la situación de Andrea del Boca

"Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad de que un amigo mío, obstetra, compartía el anestesista con el obstetra de Andrea. A los seis meses (embarazo) cortó absolutamente todo contacto, se fue a Miami y me cortó la comunicación", expresó Biasotti e impactando a los invitados y a la propia Juana Viale.

"Estuve en el Otamendi cuando nació mi hija, la vi ese día, al día siguiente y después ya se fue a su casa y por cuatro meses no la pude ver nunca más", contó Ricardo sobre esta llamativa decisión de Andrea.