La tajante opinión de Juana Viale sobre Andrea del Boca tras los dichos de Ricardo Biasotti
La conductora habló sobre la actriz luego de las fuertes declaraciones que realizó Biasotti en el programa de El Trece.
Ricardo Biasotti visitó a Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand y allí finalmente habló de todo su conflicto con Andrea del Boca. El empresario decidió sincerarse y contar a fondo los detalles de la polémica con la actriz.
"Desde antes que naciera mi hija empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba. Yo quería ser un padre presente y era lo único que me interesaba", comenzó diciendo.
En un momento de la charla, Daniel Gómez Rinaldi (invitado) decidió hacerle una pregunta concreta a la conductora: "¿Me permitís una pregunta? Vos, que sos colega y actriz como Andrea del Boca, ¿qué opinás de ella?".
La opinión de Juana Viale sobre Andrea del Boca
Allí Juana Viale se sinceró y respondió de manera tajante: "Nunca compartí ningún set ni plato con ella. Nunca, jamás la conocí. Me duele ponerme en la piel de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo; me parece que es difícil".
"Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana y que tenga los resultados que tiene. No la conozco, nunca trabajé con ella ni me crucé", comentó la conductora de El Trece sobre Andrea del Boca.
El relato en detalle de Ricardo Biasotti sobre la situación de Andrea del Boca
"Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad de que un amigo mío, obstetra, compartía el anestesista con el obstetra de Andrea. A los seis meses (embarazo) cortó absolutamente todo contacto, se fue a Miami y me cortó la comunicación", expresó Biasotti e impactando a los invitados y a la propia Juana Viale.
"Estuve en el Otamendi cuando nació mi hija, la vi ese día, al día siguiente y después ya se fue a su casa y por cuatro meses no la pude ver nunca más", contó Ricardo sobre esta llamativa decisión de Andrea.