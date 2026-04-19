La estrella internacional con la que La Peña de Morfi busca arrasar en el rating
Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a una artista de primer nivel en el programa de Telefe y hay una enorme expectativa.
La Peña de Morfi saldrá al aire con su segundo programa de la décima temporada y lo hará con una invitada de lujo. Diego Leuco y Carina Zampini tendrán la oportunidad de entrevistar y escuchar en vivo a una artista internacional muy querida.
Por primera vez, la estrella mexicana Thalía llega a La Peña en un encuentro íntimo y exclusivo que tendrá lugar en el magnífico estudio de Telefe. La cantante deleitará a todos con sus canciones y promete hacer vibrar cada rincón del canal.
Esto no es todo, ya que además están invitados Paz Martínez, Un Poco de Ruido, el folclore estará a cargo de la querida Maggie Cullen y de Los 4 de Córdoba. Lizy Tagliani será otra de las invitadas al ciclo 2026.
La estrella internacional que llega a La Peña de Morfi
La exconductora de La Peña de Morfi estará en La Pulpería junto a todo el equipo del programa y Maxi López formará parte de los invitados de este domingo. Sin dudas, un programa imperdible que nadie querrá perderse.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, para hacer del domingo una verdadera fiesta.