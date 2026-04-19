La estrella internacional con la que La Peña de Morfi busca arrasar en el rating

Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a una artista de primer nivel en el programa de Telefe y hay una enorme expectativa.

La Peña de Morfi saldrá al aire con su segundo programa de la décima temporada y lo hará con una invitada de lujo. Diego Leuco y Carina Zampini tendrán la oportunidad de entrevistar y escuchar en vivo a una artista internacional muy querida.

Por primera vez, la estrella mexicana Thalía llega a La Peña en un encuentro íntimo y exclusivo que tendrá lugar en el magnífico estudio de Telefe. La cantante deleitará a todos con sus canciones y promete hacer vibrar cada rincón del canal.

Esto no es todo, ya que además están invitados Paz Martínez, Un Poco de Ruido, el folclore estará a cargo de la querida Maggie Cullen y de Los 4 de Córdoba. Lizy Tagliani será otra de las invitadas al ciclo 2026.

La estrella internacional que llega a La Peña de Morfi Captura de pantalla 2026-04-19 105849 Thalía, la estrella invitada en La Peña de Morfi. Foto: X / @MorfiTelefe.

La exconductora de La Peña de Morfi estará en La Pulpería junto a todo el equipo del programa y Maxi López formará parte de los invitados de este domingo. Sin dudas, un programa imperdible que nadie querrá perderse.