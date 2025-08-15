Quién era Milagros Basto, la joven hallada muerta en el placard de un expolicía en Córdoba

La joven que fue hallada muerta dentro de un placard fue identificada como Milagros Basto (22). Era buscada desde hace un año.

La Justicia de Córdoba confirmó que el cadáver hallado en un placard tapiado dentro de un departamento céntrico que estaba habitado por el expolicía Horacio Grasso corresponde a una joven de 22 años que era buscada desde agosto de 2024.

Se trata de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, quien era mamá de un niño y en el último tiempo, se encontraba en situación de calle por los problemas de consumo de drogas.

Según trascendió, aunque había perdido relación con su familia, cada tanto se acercaba a visitar a su hijo, pero en agosto dejó de hacerlo. Debido a esto, en noviembre del año pasado sus familiares empezaron a percibir su desaparición en redes sociales. Sin embargo, recién en diciembre el Ministerio Público Fiscal provincial solicitó colaboración para encontrar a la joven.

El macabro hallazgo que mantiene en vilo a Córdoba El cuerpo de la joven fue hallado el pasado 5 de julio, cuando dos albañiles que trabajaban en un edificio de la calle Buenos Aires al 300 detectaron un fuerte olor en el departamento 3°B. Al revisar la vivienda, se descubrió un armario sellado con maderas y cemento. Dentro se encontraba un cadáver, envuelto en frazadas, atado con un cable y en avanzado estado de putrefacción.

cadaver placard Córdoba El cadáver fue hallado en el placard de un departamento en pleno centro de Córdoba el pasado 5 de julio. Google Maps El departamento estaba habitado por Horacio Grasso, un excomisario sentenciado en 2009 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos. Aunque cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, recientemente había sido trasladado al penal de Bouwer por incumplir la medida.