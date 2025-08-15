Usaron una Taser para reducir a un hombre que amenazaba con autolesionarse

La Policía de Mendoza usó una pistola Taser para reducir a un hombre en Rivadavia.

La Policía de Mendoza, a través de sus Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), controló a un hombre de 36 años que se había atrincherado en su casa y amenazaba con autolesionarse con un arma blanca. El hecho ocurrió en el barrio Brandsen de Rivadavia.

El individuo, en un estado de delirio, se arrojaba agua en un área con cables expuestos, lo que aumentaba el riesgo de la situación. Durante una hora y media, los efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES) intentaron un diálogo, pero la agresividad y resistencia del hombre aumentaban.

Ante el fracaso de la negociación y la violencia demostrada, los agentes activaron el protocolo de emergencia. Para controlar la situación, usaron una granada sonoro-lumínica y un dispositivo Taser. La intervención fue necesaria por la contextura física del individuo y los destrozos que provocaba en la vivienda.