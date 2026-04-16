El indignante ataque a un perro en Palermo: el agresor ya está detenido

Un hombre fue detenido en Palermo tras agredir a su perro; el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Una vecina denunció a un hombre por maltratar a su perro dentro de un edificio en Palermo. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y derivó en la intervención policial. Tras la denuncia y la orden judicial, el acusado fue detenido durante la madrugada, generando gran indignación.

Un hombre fue denunciado y detenido luego de que se registrara en cámaras de seguridad el momento en el que golpeaba brutalmente a su perro contra el piso en el hall del edificio donde vive. El episodio ocurrió en la calle Fitz Roy al 2400, en el barrio porteño de Palermo, y generó indignación entre los vecinos.

El impactante video del ataque al perro Maltrato Animal Perro Palermo

Indignante maltrato animal contra un perro en Palermo La denuncia fue realizada por una vecina del edificio, identificada como Verónica, quien accedió a la grabación y decidió actuar de inmediato. Según relató, las cámaras habían sido instaladas recientemente por motivos de seguridad externa y no para monitorear situaciones internas.

La mujer contó que recibió el video el martes cerca de las 22, enviado por el encargado del edificio. “Cuando lo vi no lo podía creer”, expresó, y agregó que la situación le generó “mucha impotencia y bronca”, al punto de no poder terminar de ver la grabación.