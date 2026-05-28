El verdadero significado de que tu perro siempre quiera escaparse

Para muchos dueños, abrir la puerta y ver que su perro intenta salir disparado como un cohete es una fuente constante de frustración y angustia. Sin embargo, la ciencia demuestra que las fugas son una vía de escape para canalizar necesidades físicas y emocionales.

De acuerdo con los etólogos, cuando un perro desafía los límites del hogar, suele estar manifestando estados de aburrimiento crónico, estrés, ansiedad o una profunda curiosidad por el entorno.

El hogar, que para las personas es un refugio, para ellos puede convertirse en un espacio predecible y carente de estímulos.

Al respecto, la adiestradora y especialista certificada en comportamiento canino, Victoria Stilwell, señala que una gran cantidad de perros opta por huir simplemente "porque algo en el entorno exterior les resulta más estimulante o satisfactorio que permanecer dentro de casa".

En definitiva, el mundo exterior les ofrece una recompensa sensorial que su entorno cotidiano no alcanza a cubrir.

Para solucionar este hábito, el primer paso es convertirse en un buen observador. El contexto y el momento exacto en que el animal intenta cruzar el límite de la propiedad revelan el origen del problema.

Si el perro intenta salir inmediatamente después de que se marchan y se queda solo, lo más probable es que sufra un cuadro de ansiedad por separación. Si su especialidad es escabullirse en el milisegundo en que se abre la puerta, el motor es el exceso de energía acumulada y una urgencia por explorar.

Mientras que si la fuga coincide con ruidos estridentes o situaciones tensas, el animal no busca aventura, sino ponerse a salvo del miedo y la incomodidad ambiental.

En tanto, los perros que se escapan pero pegan la vuelta rápido suelen actuar por pura curiosidad o atraídos por un estímulo olfativo o visual momentáneo.