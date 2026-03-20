Ascendieron a los dos policías que encontraron a Esmeralda en Cosquín

Los policías Lucas Badra y Franco Cabrera fueron ascendidos de manera extraordinaria tras haber encontrado a Esmeralda , la niña de dos años que había desaparecido en Cosquín y cuya búsqueda mantuvo en vilo al país. Ambos efectivos, integrantes del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla Norte, recibieron este viernes el reconocimiento de parte del gobernador Martín Llaryora.

El mandatario provincial les entregó la resolución de ascenso y una distinción honorífica que quedará asentada en sus legajos. Badra fue promovido de agente a cabo, mientras que Cabrera ascendió a sargento a sargento primero.

El dato que marcó la diferencia en el operativo fue el compromiso de ambos policías, quienes, pese a haber finalizado su jornada laboral, decidieron continuar colaborando en el rastrillaje y ampliar la zona de búsqueda.

Se trata de dos efectivos de la Policía de Córdoba.

Siguiendo indicaciones de perros rastreadores —entre ellos Shamal, de la Guardia Local de La Falda— lograron encontrar a la pequeña entre pastizales en una zona de monte.

El momento fue tan impactante como emotivo. “ Esmeralda apareció caminando desde el monte. Frené la moto, se quedó mirándome, empezó a llorar y cuando la alcé se calmó” , relató Badra. Cabrera, por su parte, sintetizó la escena con una frase cargada de emoción: “Fue ver a mi hija”.

Reconocimiento oficial

Durante el encuentro, el gobernador Martín Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Marcelo Marín, quienes resaltaron el profesionalismo de los efectivos.

ascienden a los policias que encontraron a Esmeralda (1)

A través de sus redes sociales, Llaryora subrayó el valor del accionar policial: “Dieron una muestra ejemplar de compromiso. Aun fuera de servicio, pusieron por delante su responsabilidad para encontrar a una niña de tan solo dos años”.

El gobernador también confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud y ya fue restituida a su familia tras un operativo “a contrarreloj” que involucró a distintas fuerzas de seguridad.

Investigación en curso

Si bien el caso tuvo un desenlace positivo, desde el Gobierno provincial remarcaron la necesidad de avanzar en la investigación para determinar qué ocurrió.

“Hay que seguir investigando, esto está pasando muchas veces en la Argentina. Esta vez logramos recuperarla, si no sería un caso como otros que conmocionaron al país”, advirtió Llaryora, en referencia a episodios recientes.

En ese sentido, insistió en la importancia de esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de la menor, mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes.