La nena de dos años que estaba desaparecida en Córdoba se reencontró con su familia y ya está en su casa

La nena de dos años que había desaparecido en Cosquín pasó la noche en el hospital y este viernes regresó a su casa.

Cabe destacar que la nena pasó la noche en el hospital Domingo Funes, donde la sometieron a varios estudios. Esto se debe a que cuando un chico que estaba desaparecido es localizado, el protocolo se centra en garantizar su integridad física y psicológica.

Esmeralda Policía Córdoba Así encontraron a la niña. X - @PoliciaCbaOf Este viernes, la nena volvió a su casa y se reencontró con su familia. En diálogos con los medios, la mamá de la nena, Tania López, aseguró que su hija está “bien, sana y salva”.

Cómo es el protocolo El primer paso es la revisión médica para constatar el estado físico del menor y descartar lesiones o signos de abuso. Luego, viene la asistencia psicológica. Se brinda contención emocional inmediata para evaluar el estado de shock o trauma del niño.