La nena de dos años que estaba desaparecida en Córdoba se reencontró con su familia y ya está en su casa
La nena de dos años que había desaparecido en Cosquín pasó la noche en el hospital y este viernes regresó a su casa.
El jueves por la mañana, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue encontrada con vida en un descampado ubicado a unos 500 metros de su casa. Este viernes la niña volvió a su casa.
Cabe destacar que la nena pasó la noche en el hospital Domingo Funes, donde la sometieron a varios estudios. Esto se debe a que cuando un chico que estaba desaparecido es localizado, el protocolo se centra en garantizar su integridad física y psicológica.
Este viernes, la nena volvió a su casa y se reencontró con su familia. En diálogos con los medios, la mamá de la nena, Tania López, aseguró que su hija está “bien, sana y salva”.
Cómo es el protocolo
El primer paso es la revisión médica para constatar el estado físico del menor y descartar lesiones o signos de abuso. Luego, viene la asistencia psicológica. Se brinda contención emocional inmediata para evaluar el estado de shock o trauma del niño.
Además, se debe determinar si la desaparición fue voluntaria o si hubo comisión de un delito (como sustracción, trata o violencia familiar). Si se sospecha de un delito grave, el testimonio del menor se toma en un entorno protegido con especialistas para evitar la revictimización (Cámara Gesell). Por último, antes de entregarlo a su familia, se verifica que el hogar sea un lugar seguro.