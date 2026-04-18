Salta: rescataron a diez perros pitbull que eran víctimas de maltrato animal

Los perros de raza pitbull, entre ellos ocho cachorros de 15 días, eran utilizados para reproducción y comercialización en Salta.

Los perros Pitbull fueron encontrados en Salta en presunto estado de maltrato animal, incluyendo 8 cachorros de 15 días.

Diez perros de raza pitbull fueron rescatados en un operativo por presunto maltrato animal en una vivienda del barrio Mosconi, en la provincia de Salta. Los animales se encontraban en condiciones sanitarias críticas, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El grupo estaba compuesto por dos ejemplares adultos —un macho y una hembra— y ocho cachorros de apenas 15 días de vida. Según se investiga, los perros eran utilizados con fines de reproducción y posterior venta en la zona.

Tras una denuncia, tomó intervención el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de la Fiscalía Penal 2 del Distrito Centro, quien ordenó un procedimiento en el domicilio con la participación de la División Canes de la Policía.

Rescate de perros Los animales fueron trasladados al Centro de Adopciones Nicolás Mansilla, dependiente del Municipio de Salta, donde reciben atención médica. Profesionales de la Facultad de Veterinaria de la UCASAL realizaron los primeros controles para evaluar su estado de salud.