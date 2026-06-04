Las razas de perros ideales para brindar apoyo emocional

Los perros pueden convertirse en grandes aliados para el bienestar emocional de las personas. Gracias a su compañía, afecto y capacidad para generar vínculos, algunas razas son especialmente recomendadas para brindar apoyo emocional y ayudar a reducir el estrés, la ansiedad o la sensación de soledad.

Los perros de apoyo emocional no necesariamente reciben el mismo entrenamiento que los perros de asistencia, pero sí suelen destacarse por su temperamento equilibrado, sociabilidad y facilidad para establecer un fuerte vínculo con sus dueños.

Los especialistas señalan que la compañía de una mascota puede contribuir a mejorar el estado de ánimo, fomentar rutinas saludables y ofrecer contención en momentos difíciles. Sin embargo, la elección del perro ideal dependerá también del estilo de vida y las necesidades de cada persona.

Entre las razas más elegidas para brindar apoyo emocional se encuentra el Golden Retriever, conocido por su carácter amigable, paciencia y facilidad para relacionarse con niños y adultos. También destaca el Labrador Retriever, una raza sociable y afectuosa que suele utilizarse en distintos programas de asistencia.

Otra opción popular es el Caniche (Poodle), que combina inteligencia, sensibilidad y una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos. Además, el Cavalier King Charles Spaniel es valorado por su temperamento tranquilo y su necesidad constante de compañía.

Las razas de perros que deberías adoptar si tienes niños Foto: Shutterstock Más allá de la raza, la socialización y los cuidados son claves para desarrollar un vínculo saludable. Foto: Shutterstock

Compañía y bienestar

Razas pequeñas como el Shih Tzu o el Bichón Frisé también suelen ser recomendadas para quienes buscan una mascota compañera. Suelen adaptarse bien a departamentos y disfrutan pasar tiempo cerca de sus dueños, ofreciendo afecto y compañía durante gran parte del día.

Más allá de la raza, los expertos coinciden en que el vínculo que se construye con el animal, la socialización y los cuidados que recibe son factores fundamentales para que un perro pueda convertirse en una verdadera fuente de apoyo emocional y bienestar en el hogar.