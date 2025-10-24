Quedó fuera de peligro el changarín atacado por dos perros pitbull en Las Heras

El changarín de 55 años que fue atacado por dos perros pitbull la mañana de este viernes en Las Heras , quedó fuera de peligro luego ser asistido en el Hospital Lagomaggiore de Ciudad de Mendoza . Fuentes allegadas a la víctima señalaron que entre el sábado y lunes recibirá el alta médica.

Jorge Fabián Díaz Trigo es conocido como el Loco Jorge en el distrito lasherino de El Pastal , donde suele realizar changas para los vecinos y de esa forma se gana el pan día a día.

Cerca de las 8 de este viernes, el hombre se encontraba limpiando la entrada de una conocida empresa proveedora y exportadora de ajos , ubicada en el cruce de calles San Esteban y El Pastal . Aparentemente, los dueños del lugar suelen ofrecerle algunas tareas para realizar, pero no forma parte de los trabajadores estables, de acuerdo con la información a la que accedió MDZ .

En un momento, Díaz Trigo se dirigió hacia un sector del predio al que no suele ingresar y allí se encontró con dos perros pitbull que lo atacaron sorpresivamente, al pensar que se trataba de un invasor , ya que no lo reconocieron como habitué del lugar.

Los canes lo mordieron ferozmente en ambos brazos y le provocaron traumatismos múltiples desgarrantes , tal como lo diagnosticó personal del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) en la escena, y luego fue trasladado al mencionado centro asistencial capitalino, donde permanecía internado en sala común.

Embed - Atacado pitbull Las Heras

Allegados a la víctima señalaron que desde la empresa se comprometieron a bridarle la contención y los cuidados necesarios durante su recuperación posoperatoria.

La situación de los perros pitbull

Por su parte, de las averiguaciones practicadas en el lugar del hecho surgió que los perros no son propiedad de los dueños de la empresa, sino que pertenecen a un hombre que trabaja como cuidador, quien los tenía con las vacunas al día y también presentó un registro de propiedad de los canes.

En ese sentido, las fuentes consultadas indicaron que, debido a la inseguridad que azota esa zona rural de Las Heras, muchos lugareños optan por tenér perros como medida de seguridad para proteger sus terrenos. Incluso, los dos pitbulls que este viernes protagonizaron el caso habían atacado meses atrás a un sujeto que ingresó a robar a la distribuidora de ajos, hecho que fue denunciado ante la Justicia.

Ahora, los canes quedaron a disposición del área de Zoonosis de la Municipalidad de Las Heras, que realizó una encuesta ambiental para establecer la peligrosidad que representan los perros para los vecinos de la zona y así determinar si serán devueltos o no a su propietario.