Brutal ataque de dos perros pitbull a un changarín en Las Heras

La víctima entraba a trabajar a una fábrica de Las Heras y sufrió el salvaje ataque de dos perros pitbull. El hombre fue internado en el Hospital Lagomaggiore.

Un changarín sufrió la mañana de este viernes un salvaje ataque por parte de dos perros pitbull en el distrito de El Pastal, Las Heras, Mendoza. La víctima, de 55 años, sufrió graves lesiones en los brazos y tuvo que ser internado en el Hospital Lagomaggiore.

El conmocionante episodio ocurrió pasadas las 8 cuando el hombre, identificado como Jorge Fabián Díaz Trigo, oriundo de San Juan, se dirigía a trabajar a una fábrica de ajo de calles San Esteban y El Pastal, pero antes de llegar fue sorprendido por dos perros que salieron del interior de una propiedad.

Acto seguido, los pitbulls lo atacaron, mordiéndole los brazos y los gritos de auxilio de la víctima alertaron a vecinos y otros trabajadores de la zona, quienes salieron para ayudarlo, por lo que se vivieron momentos de extrema tensión, de acuerdo con fuentes policiales.

Una vez que lograron controlar a los animales, se le dio aviso a la línea de emergencias 911 y policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se desplazaron hasta la escena, donde dieron con la víctima completamente ensangrentada y tendida en el suelo, siendo contenida por los lugareños.

Video: el estado de la víctima del ataque Embed - Atacado pitbull Las Heras Posteriormente, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal le brindó las primeras curaciones a Díaz Trigo. Luego, fue trasladado hacia el citado nosocomio del oeste de la Ciudad de Mendoza, donde le diagnosticaron traumatismo múltiple desgarrante en ambos brazos por mordedura de can.