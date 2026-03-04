"¿Me puedo duchar?" La aplicación creada en Israel para calcular cuándo es seguro bañarse

"Can I Shower?" es una aplicación diseñada en Israel para brindarles a las personas cuáles son las probabilidades de un ataque si piensan tomarse una ducha.

El ataque coordinado del fin de semana entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el que falleció el líder supremo iraní, Ali Jameneí, fue el motor tanto para el inicio de la guerra en Medio Oriente y la creación de una aplicación conocida como "Can I Shower?" ("¿Puedo Bañarme?").

Aplicacion me puedo bañar israel ataques La nueva aplicación desarrollada en Israel para advertir sobre las posibilidades de que exista un ataque al momento en el que decidan tomar una ducha. Captura de pantalla Cómo funciona la aplicación creada para saber cuándo bañarse "Can I Shower?" fue generada especialmente para informar a los usuarios sobre cuanto tiempo disponen entre cada ataque para poder bañarse, ya que al estar en la ducha existe la posibilidad de que las personas no estén al tanto del sonido de una sirena o una alerta emitida por el gobierno para ir a un refugio.

Por lo tanto, la aplicación muestra la posibilidad de que un ataque golpee a Israel y si es el momento adecuado para bañarse, brindando a su vez una estadística sobre cuándo sería la mejor franja horaria para hacerlo.

Al seleccionar la ubicación en el buscador, "Can I Shower?" indica en un porcentaje cuan probable es el riesgo de que suceda un ataque de acuerdo con la duración del baño, dependiendo si es de 5, 10, 15 o 20 minutos. Además, informa hace cuánto tiempo fue la última alerta emitida, y un promedio aproximado entre las últimas advertencias.