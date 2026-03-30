Video: el momento en el que un alumno disparó y mató a su compañero en Santa Fe

Producto del ataque, un adolescente de 13 murió y otros dos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Este lunes por la mañana, se vivieron horas de terror dentro de una escuela de Santa Fe. Poco después del ingreso a las aulas, un alumno de 15 años disparó contra sus compañeros. Producto del ataque, un adolescente de 13 murió y otros dos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. La terrible secuencia fue grabada por los testigos.

Video: el momento del ataque Santa Fe N/A El hecho ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno, en la localidad santafesina de San Cristóbal. En el interior del edificio educativo, un joven extrajo un arma de fuego en medio de una aparente discusión y efectuó varios disparos.

En las imágenes se logran escuchar al menos cuatro detonaciones. Inmediatamente, los demás alumnos empezaron a correr para ponerse a resguardo.

Un muerto y dos heridos Según trascendió, producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar. Por otro lado, otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital. Su pronóstico es reservado.

santa fe El alumno que efectuó los disparos tiene 15 años. Google Maps El atacante fue identificado y quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación.